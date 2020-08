Salesforce.com: Spektakulärer Kurssprung nach Quartalszahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce.com":

Zu den absoluten Topwerten an der altehrwürdigen New York Stock Exchange zählt heute das Papier des baldigen Dow Jones-Mitglied Salesforce.com (WKN: A0B87V). Grund hierfür sind die gestern Abend vermeldeten Quartalszahlen.

Demnach erzielte der mitten in der "Dotcom Bubble" von Marc Benioff gegründete Konzern in seinem zweiten Fiskalquartal einen Umsatz von 5,15 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzungen der Analysten in Höhe von nur 4,9 Milliarden US-Dollar deutlich. ...





