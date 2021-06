Salesforce.com: Ist die Slack-Übernahme endlich verdaut?

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce.com":

Salesforce.com (WKN: A0B87V) wurde im Jahr 1999 vom – inzwischen wieder allein als CEO agierenden – Marc Benioff gegründet und ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte.

Marc Benioff war seinerzeit noch im Management von Larry Ellisons Oracle tätig. Noch in diesem Job stellte er seinem Boss seine Geschäftsidee vor. Diese war dabei so einfach wie genial. Denn er wollte zukünftig Software schlicht über das Internet – per Cloud – zur Verfügung stellen. Larry Ellison zeigte sich von dieser Idee angetan, ...





