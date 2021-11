Salesforce.com Aktie: Warum dieser Investor plant, die Aktie langfristig zu halten!

Salesforce.com Inc (NYSE:CRM) wurde am Montag in der CNBC-Sendung “Fast Money Halftime Report” als Thema des Tages vorgestellt.

Was geschah

Atlantic Equities-Analyst Peter Sazel nahm die Coverage für Salesforce mit einem Overweight-Rating und einem Kursziel von $360 auf. Als Grund für die Übergewichtung nannte der Analyst das Salesforce-Ökosystem aus App-Entwicklern und Drittanbietern von Software, das einen vorteilhaften Netzwerkeffekt erzeugt. “Der Investment-Arm von Salesforce ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung