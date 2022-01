Salesforce.com Aktie: UBS stuft die Aktie auf neutral herab!

Weitere Suchergebnisse zu "Salesforce.com":

UBS-Analyst Karl Keirstead stufte die Aktie von Salesforce.com Inc (NYSE:CRM) von “Buy” auf “Neutral” herab und gab das Kursziel von $315 auf $265 an. Das Kursziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von 6,7 %. Nach Gesprächen mit IT-Führungskräften und Dienstleistungspartnern von Salesforce befürchtet der Analyst, dass in den Jahren 2020 und 2021 mehr Technologieausgaben im Bereich Front-Office/Vertrieb und Marketing vorgezogen wurden, als die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung