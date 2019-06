Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

--------------------------------------------------------------Zum Reporthttp://ots.de/funm54--------------------------------------------------------------München (ots) -Unternehmen der Konsumgüterbranche müssen ihre Kundenbeziehungenzu Unternehmens- und Privatkunden neu organisieren, wenn siewettbewerbsfähig bleiben wollen. Das ist die zentrale Erkenntniseiner aktuellen Umfrage von Salesforce. Dabei gilt es, gestiegeneErwartungen der Verbraucher, neue Technologien wie KünstlicheIntelligenz und digitale sowie analoge Kontaktpunkte nicht nur imB2C-, sondern auch im B2B-Geschäft zu berücksichtigen.Kundenerlebnis von heute: Amazon als Maß der Dinge79 Prozent der Befragten stellen deutlich gesteigerte Erwartungenihrer Kunden an Auswahl, Preis und Verfügbarkeit von Produkten fest.Das führen sie insbesondere auf das Geschäftsmodell von Amazonzurück. 68 Prozent sind der Meinung, dass die Verbraucher demMarktplatz von Amazon stärker verbunden sind als einzelnen Marken. UmKunden mit neuen Produkten zu begeistern, diese rasch auf den Marktzu bringen und zusätzliche Märkte zu erschließen, bedarf es kurzerInnovationszyklen - jedoch fühlen sich nur 49 Prozent der befragtenUnternehmen in der Lage, diesen Anspruch zu erfüllen.Größte Baustelle: Daten von Handelspartnern und Kunden95 Prozent des Umsatzes mit Konsumgütern werden in den USA immernoch im stationären Einzelhandel erzielt. Die Befragten schätzenallerdings, dass allenfalls 48 Prozent der Marketingaktivitäten inRichtung Einzelhandel ihr Ziel auch erreichen.Praktisch alle (99 %) Befragten investieren in engere Beziehungenzum Endkunden. Die Hürden liegen dabei hauptsächlich in dermangelnden Verfügbarkeit relevanter Informationen zu denVerbrauchern: 56 Prozent wünschen sich mehr Daten vom Einzelhandel,55 Prozent können vorhandene Daten nicht nutzbar machen und 54Prozent beklagen einen unzureichenden Austausch der kundenseitigenAbteilungen im Unternehmen. Dadurch mangelt es einem Großteil derbefragten Unternehmen an der Informationsgrundlage für einedifferenzierte Strategie zur Vernetzung mit dem Verbraucher.Auch mit der Qualität der Daten aus Groß- und Einzelhandel sinddie Studienteilnehmer unzufrieden: So stehen nur 60 Prozent von ihnenumfassende Informationen aus dem Endkundengeschäft zur Verfügung.Damit fehlt die Grundlage für eine wirksame Anwendung vonKI-basierten Technologien, die aktuell immerhin von 25 Prozent derTeilnehmer eingesetzt werden. Weitere 45 Prozent planen die Nutzungvon KI in den kommenden zwei Jahren.Investitionsfelder: KI & Sprachassistenten mit dem größten ZuwachsAls wichtigste Investitionsfelder für eine engere Beziehung zumVerbraucher betrachten die Befragten bessere Einblicke in dieKundenwünsche und den Ausbau des digitalen Kundenservices (jeweils 82%). Für die Ansprache halten sie klassische Kanäle wieAnzeigenwerbung für weniger wichtig - als effektiver werden PaidSocial Ads (91 %), Chat, E-Mail und Telefongespräche (je 90 %) sowiepersonalisiertes E-Mail-Marketing (86 %) bewertet.Die wichtigsten Technologien sind für die BefragtenE-Commerce-Lösungen (81 % messen dem heute hohe Bedeutung bei,Online-Marktplätze (81 %), IoT (69 %) und Sprachassistenten (64 %).Insgesamt messen der KI heute 61 Prozent hohe Bedeutung bei, mehr alsjeder Dritte (34 %) glaubt, diese werde in den kommenden fünf Jahreneine immer wichtigere Rolle einnehmen.Für die Studie befragte Salesforce 500 Entscheider in den USA,Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Japan sowieAustralien und Neuseeland.Im Blog finden sich zusätzliche Einblicke und Kundenbeispiele(http://ots.de/stTXUD).Über SalesforceSalesforce, der weltweit führende Anbieter von CustomerRelationship Management (CRM)-Software, ermöglicht Unternehmen, sichin einer komplett neuen Art und Weise mit ihren Kunden zu vernetzen.Weitere Informationen zu salesforce.com (NYSE: CRM) finden Sie unterwww.salesforce.com/de.Ihr Ansprechpartner:Fink & Fuchs AGStefan WeiglAccount DirectorBerliner Str. 16465205 WiesbadenTel. +49 (0)611 7413 178E-Mail: salesforce@finkfuchs.deOriginal-Content von: Salesforce AG, übermittelt durch news aktuell