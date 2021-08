Salesforce-Aktie: Weiteres starkes Quartal!

Salesforce.com, Inc. (NYSE:CRM) veröffentlicht am Mittwoch seine Ergebnisse und Tony Zhang sagte in der CNBC-Sendung “Options Action”, dass es ein weiteres starkes Quartal für das Unternehmen sein wird.

Die Aktie wurde die meiste Zeit des Jahres in einer Spanne gehandelt, konnte aber in den letzten Tagen über diese Spanne ausbrechen. Zhang geht davon aus, dass sich der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung