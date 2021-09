Salesforce-Aktie: Hintergründe zum Kursanstieg!

Infolge der höheren Geschäftsziele ist die Salesforce-Aktie in den Fokus der Analysten geraten. Demnach wurden diese von einem angehobenen Ausblick überrascht. Doch genauso freuen sich natürlich die Aktionäre über diese Meldung. In einer ersten Reaktion steigt die Salesforce-Aktie um 3 Prozent an.

Besser als erwartet!

In der neuen Analyse der Investmentbank Jefferies wurde das Kursziel bei 325 Dollar belassen, genauso wie die Einstufung



