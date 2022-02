Die Salesbutlers UG verkündet: 7roomz.de übernimmt Desmondo.de

Berlin (ots) -Das Onlinemedienhaus Salesbutlers übernimmt mit ihrem Home & Living-Magazin "7roomz.de" das Interieur-Magazin "Desmondo.de". Mit der Übernahme von Desmondo.de erweitert das Unternehmen seine Reichweite und stärkt seine Position am Markt.Die Magazine 7roomz.de und Desmondo.de sind seit Jahren feste Größen im deutschen Online-Interiorbereich. 7roomz.deverstärkt dabei seine Position im Bereich Architektur & Inneneinrichtung, Ratgeber und DIY's, mit der Vision, den Haushalt der Deutschen jeden Tag ein bisschen schöner zu machen.Mit der Übernahme vergrößert das Unternehmen seine Reichweite auf 250.000 Leser*innen pro Monat und ihre Social-Media-Präsenz auf monatlich 5 Mio. Impressionen. Seine verbesserte Marktposition und die hinzugewonnenen Technologien wird 7Roomz.de nutzen, um neue Möglichkeiten im Bereich des Content-Marketings auszuschöpfen und den Aufbau eines Direktvertriebs voranzutreiben. Die Leserschaft des Desmondo-Magazins wird dabei weiterhin mit erstklassigen redaktionellen Inhalten versorgt.Ricardo Bohn, Gründer und Geschäftsführer der Salesbutlers UG, erhofft sich damit "neben der Reichweite auch das Portfolio des Unternehmens zu erweitern und das Vertrauen der bereits bestehenden User von Desmondo.de weiterhin aufrechtzuerhalten. Mit der Übernahme verstärken wir den Synergieeffekt aus Vertrieb, Marketing und Content und erweitern unser Potential des narrativen Marketings."Die Salesbutlers UG wurde 2011 gegründet und gehört seitdem zu einer der erfolgreichsten Unternehmen im Affiliate-, Display- und E-Mail-Marketing in Deutschland. 6 Millionen Newsletter-Empfänger im Inland bzw. 9 Millionen weltweit zeugen von seiner Reichweitenstärke. Mit seinen eigenen Content-Portalen 7roomz.de, weltderrabette.de, newsflash24.de und routenplaner24.de und verstärkten internationalen Aktivitäten erreicht das Unternehmen rund 3 Millionen Leser pro Monat und hält für verschiedenste Inhalte die richtigen User und das passende Präsentationsforum bereit. Ein 17-köpfiges Team, segmentiert in verschiedene Expertisebereiche, kümmert sich um eine optimale Verwaltung der Marketingpotenziale und treibt die Reichweitenexpansion Tag für Tag voranPressekontakt:Salesbutlers UGBoxhagener Straße 8510245 BerlinTel.: 01721502091E-Mail: info@salesbutlers.comOriginal-Content von: Salesbutlers UG (haftungsbeschränkt), übermittelt durch news aktuell