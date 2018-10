Sales 4.0 - Treppenlift trifft digitale Revolution / thyssenkrupp Elevator und Zühlke präsentieren die erste Anwendung von Mixed Reality im industriellen Maßstab (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Essen (ots) -Auf einem gemeinsamen Medienevent haben thyssenkrupp Elevator undZühlke HoloLinc® vorgestellt - einen vollständig digitalisiertenSales Process für Treppenlifte. Parallel zu dem Medienevent erhieltenauch 120 Sales Manager von thyssenkrupp Elevator einen Sales-Koffermit einer Microsoft HoloLens und allem benötigten Equipment, umHoloLinc® zukünftig beim Kunden einzusetzen.Der Sales Process mit HoloLinc® startet mit dem Ausmessen derTreppe mittels einer Microsoft HoloLens. thyssenkrupp und Zühlkegehen davon aus, dass dies den Sales Managern rund eine Stunde anArbeitszeit im Vergleich zur bisherigen Vermessungsmethode spart.Anschließend kann der Kunde den Lift gemeinsam mit dem Sales Managerauf dem iPad konfigurieren und dank Mixed Reality auf seiner eigenenTreppe betrachten. Möchte der Kunde die Treppe bestellen, können dieDaten auf Knopfdruck ins Microsoft Azure Backend und von dort an dieProduktion übermittelt werden.Andreas Schierenbeck, CEO von thyssenkrupp Elevator, zeigt sichbegeistert von der neuen Lösung: "Mit HoloLinc® können wir nicht nurdie Lieferzeit auf bis zu ein Viertel reduzieren, wir können es fürunsere Kunden auch viel besser erlebbar machen, wie der neueTreppenlift bei ihnen aussehen wird." Jürgen Pronebner, Mitglied derGeschäftsleitung und Managing Director Business Development beiZühlke ergänzt: "HoloLinc® ist ein Paradebeispiel für die immensenVorteile, die Digitalisierungsprojekte bringen können, wenn siekonsequent durchdacht und umgesetzt werden."HoloLinc® basiert auf einem Proof-of-Concept, den thyssenkrupp undMicrosoft bereits auf der Hannover Messe 2017 vorgestellt hatten. Umdie skizzierte Lösung in die Praxis umzusetzen, entschied sichthyssenkrupp für den Innovationsdienstleister Zühlke. AndreasSchierenbeck: "Zühlke ist als erster zertifizierter Microsoft-Partnerfür die HoloLens nicht nur ein Vorreiter im Bereich Augmented- undMixed Reality. Das Unternehmen hat auch viel Erfahrung mitDigitalisierungsprojekten, angefangen bei Cloud-Lösungen undMobil-Solutions bis hin zu Connectivity und konnte die Lösung somitauch nahtlos in unsere IT-Landschaft einfügen."Bei HoloLinc® gehen thyssenkrupp und Zühlke auch vollkommen neueWege bei der Verwendung der Microsoft HoloLens. Erstmals wird dieMixed-Reality-Brille auch als Messinstrument eingesetzt. JürgenPronebner: "Wir haben es geschafft, eine Präzision nochmal deutlichzu steigern, was natürlich auch für andere Branchen und Märkteinteressant sein kann. Gemeinsam mit thyssenkrupp prüfen wir geradediese Möglichkeiten."Mit Lösungen wie HoloLinc® auf Basis des Internet of Things (IoT)kommt thyssenkrupp Elevator beim digitalen Wandel einen großenSchritt weiter und verändert entscheidend die Art, wie Ideen undLösungen umgesetzt werden. Die schnellere Kommunikation zwischen denVertriebsmitarbeitern, der Fertigung und Verwaltung über dieunmittelbare ERP-Einbindung zwischen Konfigurierung, Bestellung undProduktion bringt alle Beteiligten voran - genauso wie der Einsatzvon Mixed Reality-Technologie zu einem Zeitpunkt, an dem Industrie4.0 und Virtual Reality vielerorts noch immer leise Zukunftsmusiksind. Digitale Transformation in ihrer greifbarsten Form ist beithyssenkrupp Elevator schon heute, hier und jetzt, Alltag.Über ZühlkeAls Dienstleister für Innovationsprojekte vereint Zühlke Business-und Technologie-Kompetenzen zu Lösungen, die Kunden begeistern. Fürsie entwickelt das Unternehmen wirtschaftlich erfolgreiche Produkte,Services und Geschäftsmodelle der digitalen Zukunft - von der Ideeüber die Realisierung bis zum Betrieb. Dafür engagieren sich mehr als1000 Experten mit der Erfahrung aus über 10.000 Projekten.Die Zühlke Gruppe ist mit lokalen Teams in Bulgarien, Deutschland,Großbritannien, Hongkong, Österreich, Serbien, Singapur und derSchweiz präsent. 2017 erzielte das Unternehmen mit 960Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 154 MillionenSchweizer Franken (138 Millionen Euro; 121 Millionen GBP).Über thyssenkrupp Elevatorthyssenkrupp Elevator umfasst die weltweiten Konzernaktivitäten imGeschäftsfeld Personenbeförderungsanlagen. Mit einem Umsatz von 7,7Mrd. EUR (8,5 Mrd. $) im Geschäftsjahr 2016/2017 und Kunden in 150Ländern hat sich thyssenkrupp Elevator seit seinem Markteintritt vor40 Jahren als eines der führenden Aufzugsunternehmen der Weltetabliert. Das Unternehmen mit mehr als 50.000 qualifiziertenMitarbeitern bietet intelligente und energieeffiziente Produkte,entwickelt für die individuellen Anforderungen der Kunden. InnovativeLösungen ermöglichen die Entwicklung von intelligenten Städten. DasPortfolio umfasst Personen- und Lastenaufzüge, Fahrtreppen undFahrsteige, Fluggastbrücken, Treppen- und Plattformlifte sowiemaßgeschneiderte Servicelösungen für das gesamte Produktangebot. Über1.000 Standorte rund um den Globus bilden ein dichtes Vertriebs- undServicenetz und sichern somit eine optimale Nähe zum Kunden.In Nordamerika gehören fast 400 Werke in den USA, Kanada undMexiko zu thyssenkrupp, die mehr als 22.500 Mitarbeiter beschäftigen.Im Geschäftsjahr 2016/2017 hat thyssenkrupp einen Umsatz von fast 9Mrd. Euro (9,6 Mrd. 