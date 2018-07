Salbei hilft bei nächtlichem Schwitzen (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Schwitzen ist eine wichtige Schutzfunktion des Körpers. Wenn inwarmen Sommernächten der Schweiß aber mehr als nötig rinnt, kannwomöglich Salbei helfen. Einzelne Untersuchungen gaben Hinweise aufeine Schweißreduktion um 50 Prozent, wie das Gesundheitsmagazin"Apotheken Umschau" schreibt. Ein frisch bereiteter Tee solltevorzugsweise kalt getrunken oder auf die Haut getupft werden."Salbeizubereitungen sind gut verträglich und vor allem beinächtlichem Schwitzen eine gute Wahl", sagt Susanne Alban,Professorin für Pharmazeutische Biologie in Kiel.Ein kühlender Schmerzstiller ist Minzöl: Auf die Schläfenaufgetragen lindert es Spannungskopfschmerzen. Warum, ist unklar."Möglicherweise kommen der kühlende Effekt des Menthols, eine lokaleoder aromatische Wirkung des Vielstoffgemisches der Pfefferminze undein Massage-Effekt im Sinne der Akupunktur zusammen", erklärt Dr.Dominik Irnich, Schmerzmediziner am Klinikum Innenstadt derUniversität München. An Schläfe und Stirn befinden sichAkupunkturpunkte zur Kopfschmerzbehandlung.Welche weiteren Extrakte aus Pflanzen bei hitzebedingtenBeschwerden helfen, erfahren Leserinnen und Leser in der aktuellen"Apotheken Umschau".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 7/2018 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell