Liebe Leser,

das Corona-Virus scheint an den Märkten nicht nur Irritationen auszulösen, sondern eher eine Art Salami-Crash. Noch ist es nicht so weit, dies so sehen zu müssen. Aber: Seit Tagen kennen die Märkte fast nur noch die Richtung nach unten. Zudem hat jetzt die US-Zentralbank Fed die Zinsen gesenkt. Dasselbe Bild eröffnete sich am Donnerstag in Kanada: Auch hier wurden die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



