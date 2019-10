Salamantex und WEG Bank AG machen Bezahlungen mit Kryptowährungen in Deutschland möglich

Ottobrunn (ots) - Der österreichische ZahlungsdienstleisterSalamantex und der, unter dem Markennamen TEN31 agierende,FinTech-Arm der deutschen WEG Bank AG, geben ihre Zusammenarbeitbekannt. Das gemeinsame Ziel ist es, Bezahlungen mit Kryptowährungenin Deutschland zu ermöglichen. Dies wird durch den bankrechtlichregulierten Rahmen der TEN31 erfolgen.Unter dem Namen TEN31 vereint die ursprünglich aufImmobilienwirtschaft spezialisierte WEG Bank AG aus Ottobrunn ihreTätigkeiten im Bereich der FinTech und insbesondere in Blockchainbasierten Anwendungen. Seit Mitte 2019 unterstützt TEN31 aktivStart-ups und Unternehmen aus der FinTech- und Kryptobranche. Diesspiegelt sich sowohl im innovativen Produktportfolio (wie zumBeispiel das Anbieten von speziellen Gewerbekonten), als auch in derAuswahl der jüngst hinzukommenden Aktionäre wider, zu denen nun auchdie Salamantex GmbH gehört. Weitere bekannte Größen aus derKryptoszene haben das Potential frühzeitig erkannt und sich ebenfallsdem Unternehmen angeschlossen."Unser Haus sieht in der wachsenden Verbreitung von digitalenWährungen eine große Chance, da sich hier nach einem gewissenAnfangs-Hype nun eine zunehmend professionalisierte neue Klasse vonAnlageinstrumenten und Zahlungsverkehrsdiensten etabliert.", soMatthias von Hauff, CEO von TEN31, über die Zusammenarbeit mitSalamantex und weiteren FinTech-Unternehmen.Das innovative Bezahlsystem von Salamantex ist in Österreichbereits seit Ende 2018 am Markt. Es ermöglicht Händlern die einfacheund vor allem sichere Annahme von Kryptowährungen als Bezahlung.Salamantex nimmt dabei bekannte Nachteile und Risiken vonKryptowährungen direkt ins Visier. So sichert das System den Kurs dergewählten Kryptowährung innerhalb eines gewissen Zeitraumes. Außerdemhat der Händler die Möglichkeit frei zu entscheiden ob erKryptowährungen halten möchte oder sich Beträge in Fiat-Geld (Euro)ausbezahlen lassen möchte. So können Salamantex und TEN31 gemeinsameine neue zukunftsweisende Zahlungsmöglichkeit anbieten, ohne dassder Einzelhändler am Ende auf die Sicherheit des Euros auf seinemKonto verzichten muss.Als Pioniere im FinTech-/Kryptobereich in Deutschland beschreitenSalamantex und TEN31 fortan zusammen neues Terrain und werden zeitnahan zahlreichen Point-of-Sale-Standorten den Kunden die Möglichkeitanbieten, Waren und Dienstleistungen mit Kryptowährungen zu bezahlen.Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen ermöglicht eineflächendeckende Verbreitung, des von Salamantex gestelltenBezahlsystems, in Verbindung mit dem bankrechtlich, reguliertenRahmen der TEN31. Dabei legen beide Unternehmen größten Wert aufTransparenz und Compliance. Ein Sandbox-Modell wird zu Testzweckenmit noch zu benennenden Geschäften zur Anwendung kommen. Hierbeilaufen schon erste Gespräche mit Interessenten aus dem Einzelhandelund dem Hotelgewerbe. Bis Ende Oktober nimmt TEN31 noch Bewerbungenentgegen als Mitglied der Testgruppe aufgenommen zu werden. Planungund Durchführung des Sandbox-Modells finden in enger Abstimmung mitder deutschen BaFin statt."Durch die Zusammenarbeit mit der WEG Bank AG bzw. TEN31 und derlaufenden Prüfung durch die BaFin, festigen wir den Anspruch alsFirstmover im Markt.", freut sich René Pomassl, CEO von Salamantex."Die gerade publizierte Blockchain-Strategie der DeutschenBundesregierung unterstreicht die steigende Bedeutung der Branche undschafft den nötigen Regulierungsrahmen. Einen Schritt den wirausdrücklich begrüßen."Auch in Zukunft werden Salamantex und TEN31 Synergieeffekte nutzenund weitere Möglichkeiten an Zusammenarbeit ausloten.Einen kleinen Vorgeschmack auf die neue Bezahlmöglichkeit wird esim Rahmen einer Gerätepräsentation am 16.10.2019 ab 17:30 Uhr imVienna House easy München (ehemals Arcona Living) in München geben.Interessierte können sich bereits jetzt unter info@salamantex.comanmelden und kommen in den Genuss einer Produktvorführung.Über Salamantex:Kryptowährungen werden als Zahlungsmittel immer interessanter.Immer mehr Handelsunternehmen erwägen deshalb, ihren Kunden dieseinnovative Bezahloption anzubieten und sich so auch ein neuesKundensegment zu erschließen. Als junges, niederösterreichischesFintech-Unternehmen, hat sich Salamantex unter anderem genau daraufspezialisiert. Salamantex entwickelt dezentrale Cryptocurrency Pointof Sale Lösungen, bei denen der Fokus stark auf"Easy-to-Use"-Interfaces liegt. Das bietet Händlern als auchEndkunden einen einfachen und verständlichen Zugang zuKryptobezahlungen.Über WEG Bank/ TEN31 Bank: "Immer einen Schritt voraus." Mitdieser Mission hat sich die deutsche WEG Bank AG seit Ihrer Gründungzunächst der Wohungswirtschaft als Spezialinstitut verschrieben undeine Rolle als führendes Institut für WEGs und Immobilienverwaltergesichert. Mit der Gründung des Ventures ?TEN31? bleibt das Institutseinem innovativen Esprit treu und etabliert eine zweiteProduktsparte: Bankdienstleistungen im innovativen Zahlungsverkehr.TEN31 stellt insbesondere die alltägliche Anwendbarkeit von digitalenWährungen in den Vordergrund mit dem Anspruch einen Wahren Mehrwertfür alle Beteiligten zu bieten. 