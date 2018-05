Baden-Baden / Rust / Freiburg (ots) -Stefan Mross steht voller Vorfreude in den Startlöchern. "Immerwieder sonntags" geht mit einer Mischung aus Neuem und Altbewährtemin die Saison 2018: Zum einen gibt es in dieser Staffel zweiLive-Sendungen mehr als bisher. Neu ist außerdem das Bühnenbild - indem Moderator Stefan Mross mit gewohnt guter Laune, viel Musik, mitSpaß und Herzblut am 27. Mai um 10 Uhr die neue Saison derARD-Unterhaltungssendung eröffnet. Mit von der Partie sind in diesemSommer wieder Stars aus Schlager, Volksmusik und Comedy. Das Ersteüberträgt die vom SWR verantwortete Musiksendung live aus demEuropa-Park in Rust.Gute-Laune-Musik in neuem BühnenbildIn der aktuellen Saison wartet "Immer wieder sonntags" mit neuemBühnenbild und 16 - statt wie bislang 14 - Live-Sendungen auf. Nachwie vor steht im Mittelpunkt der Sendung, die Stefan Mross nun im 14.Jahr moderiert, die Gute-Laune-Musik. Gleich in der Auftaktsendung am27. Mai sind Beatrice Egli, Marc Pircher, Stefanie Hertel, Stimmender Berge, Dorfrocker, Vincent Gross, Michael Holm und DieGrubertaler zu Gast, für den Comedy-Akzent sorgen Dui do on de sell.In den weiteren Sendungen treten unter anderem Michelle, Die Höhner,Nik P. Voxxclub, Ross Antony, Hansi Hinterseer, Andy Borg auf. DieSommerhitparade der Nachwuchskünstler spielt in diesem Sommer einegrößere Rolle als bislang. Dabei gibt es weiterhin in jeder Ausgabeein Duell zwischen jeweils zwei Nachwuchstalenten und am Ende derSaison wird der Sieger der gesamten Staffel von den Zuschauern zumSommerhitkönig gekürt. Talentierte Kids bekommen ebenfalls eineChance und dürfen sich am "roten Mikrofon" vor dem Millionenpublikumim Ersten präsentieren. Unter dem Motto "Wenn der Opa mit dem Enkel"können neuerdings auch Jung und Alt gemeinsam bei "Immer wiedersonntags" auftreten.Comedy und große GefühleAuch der Spaß kommt bei "Immer wieder sonntags" wie immer nicht zukurz. Hierfür sind Stars der Comedy wie Marco Rima, Ted Louis,Christoph Sonntag, Ingo Oschmann, Jörg Knör, Heinrich del Core, BerndStelter zuständig. Mit dabei ist auch das Schwarzwälder Original"Frau Wäber" alias Hansy Vogt, der im Duett mit Stefan Mross dasPublikum zum Lachen bringt. Unterhaltung wird auch Konrad Stöckelbieten, der die Zuschauer mit allerlei verrückten Experimentenverblüfft. Und auch die neue Staffel lässt wieder viel Platz fürEmotionen: In der "Sonntagsüberraschung" erfüllt Stefan MrossHerzenswünsche, indem er etwa Menschen zusammenführt, die sich ausden Augen verloren haben, oder Danke sagt für das, was sie für anderegetan haben. In der neuen Saison hilft Stefan Mross zudem auchSingles im Seniorenalter, einen neuen Lebenspartner bzw. eine-partnerin zu finden.16 Live-AusgabenDas Erste überträgt in dieser Saison 16 Live-Ausgaben der vom SWRverantworteten ARD-Unterhaltungsshow aus dem Europa-Park in Rust. DieSaison von "Immer wieder sonntags" endet mit einer "Best-of"-Ausgabeam 30. September 2018. "Immer wieder sonntags" im Ersten ist eineProduktion des SWR in Zusammenarbeit mit Kimmig Entertainment. DieRedaktion hat Markus Ziemann, die Leitung hat Barbara Breidenbach."Immer wieder sonntags", ab 27. Mai 2017, sonntags, 10 Uhr imErsten Infos unter: www.SWR.de/sonntags +++Fotos unterwww.ARD-foto.de Video unter www.SWR.de/kommunikation PressekontaktSWR: Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273, bruno.geiler@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell