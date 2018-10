Saisonfahrzeuge: Abstellen auf öffentlichen Straßen außerhalb der Geltungsdauer verboten / TÜV Rheinland: Fahrzeuge auf Privatbesitz abstellen / Spritztouren können teuer werden

Köln (ots) - Im November beginnt für viele Fahrzeuge mitSaisonkennzeichen die Winterpause. Für die meisten Motorräder,Wohnmobile und Cabrios läuft Ende Oktober der günstigereVersicherungstarif ab. Zu erkennen ist die Geltungsdauer rechts imNummernschild, wo beispielsweise oben die 04 (April) und unten die 10(Oktober) eingeprägt ist. Die Versicherung ist auf diesen Zeitraumbeschränkt, für die anschließende Zwischenzeit erlischt dieStraßenzulassung. "Ohne Straßenzulassung darf das Fahrzeug auf keineröffentlichen Straße oder öffentlichem Parkplatz abgestellt werden",erklärt Thorsten Rechtien, Kraftfahrtexperte bei TÜV Rheinland. "DasBußgeld und eventuell sogar Abschleppkosten sollten sichFahrzeughalter ersparen."Unerlaubte Spritztouren unterlassenSonnige Herbst- und Wintertage machen eine Ausfahrt sehrverlockend. Doch wie schön auch immer das Wetter sein mag, zu einerunerlaubten Spritztour mit abgelaufenem Saisonkennzeichen sollte sichniemand hinreißen lassen. Vor allem bei einem Unfall ist dies mitschwerwiegenden rechtlichen Konsequenzen verbunden. WeitergehendeRegressansprüche der Versicherung kommen dann möglicherweise nochhinzu.Geschützt in den WinterschlafBevor das Fahrzeug idealerweise in der Garage für den Wintereingemottet wird, sollte es vor allem außen gewaschen werden. Dieanschließende Politur und Hartwachs schützen den Lack. "Zum Abdeckender Karosserie sind Stofftücher besser geeignet als Kunststoffplanen,unter denen sich womöglich Schwitzwasser bilden kann", erklärtThorsten Rechtien. "Eine gut belüftete Garage ist der optimale Ortfür den Winterschlaf eines Saisonfahrzeugs, weil dort keine Staunässeentstehen kann", erklärt der TÜV Rheinland-Experte. Bevor dasFahrzeug für einige Monate stillgelegt wird, empfiehlt sich dieBatterie abzuklemmen und auszubauen. Der Grund: zahlreicheSteuergeräte im Auto verbrauchen auch bei Stillstand permanent Strom,was zur Tiefenentladung und zur nachhaltigen Schädigung der Batterieführen kann.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Wolfgang Partz, Presse, Tel.: 0221/806-2290Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos erhaltenSie auch per Email über presse@de.tuv.com sowie im Internet:www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell