Saisonauftaktkonzert des WDR Sinfonieorchesters mit Igor Levit / Jukka-Pekka Saraste dirigiert Brahms und Schönberg zu Beginn seiner letzten Spielzeit

Köln (ots) - Mit der Konzertsaison 2018/2019 geht dieZusammenarbeit des WDR Sinfonieorchesters und seines ChefdirigentenJukka-Pekka Saraste auf die Zielgerade. Acht erfolgreiche Spielzeitenhaben den finnischen Maestro und seine Musiker zu einerkünstlerischen Einheit zusammengeschweißt, die daheim inNordrhein-Westfalen, aber auch auf den großen internationalenKonzert- und Festspielpodien für Begeisterung sorgt.Die letzte gemeinsame Spielzeit gewährt noch einmal den Blick aufbesondere Glanzlichter der "Ära Saraste". Für den Maestro sindJohannes Brahms und sein großer Verehrer Arnold Schönberg"Meilensteine in meiner Arbeit mit dem WDR Sinfonieorchester". DieseMeilensteine werden auch in der nun beginnenden Saison weitergepflegt. So dirigiert Saraste zur Spielzeit-Eröffnung am 7.September 2018 in der Kölner Philharmonie Schönbergs sinfonischeDichtung "Pelléas und Mélisande" - ein Werk, das schon am Beginnseiner Kölner Amtszeit stand und das auch in einer CD-Einspielung(Gramophone) vorliegt. Eröffnen wird die Saison der 31-jährige inBerlin lebende Pianist Igor Levit mit Brahms Klavierkonzert Nr. 1.Auf den internationalen Konzertpodien gehört Levit zu dengefragtesten Solisten unserer Tage. Kaum ein junger Pianist überzeugtin einem derart anspruchsvollen und breitgefächerten Repertoire,wobei er sich neben kanonischen Meisterwerken wie dem komplettenZyklus der 32 Beethoven-Sonaten immer wieder auch Stücke vornimmt,"die die meisten seiner Kollegen nie öffentlich aufführen würden",wie die Süddeutsche Zeitung kürzlich anerkennend in einem Portraitfeststellte. 2018 wurde er in den USA mit dem hoch dotierten, nuralle vier Jahre verliehenen Gilmore Award ausgezeichnet. "Igor Levitist nicht nur ein großartiger Pianist, sondern auch ein sehrnachdenklicher Künstler mit weitreichenden Einsichten, er hat einentiefen Eindruck bei uns allen hinterlassen, die wir seine Auftrittein den letzten drei Jahren verfolgt haben", begründete die Jury dieWahl. Nach Ansicht der New York Times erhielt Levit die Auszeichnungfür "seine starke Mischung aus kraftvoller Kunst und politischerOffenheit."Weitere Höhepunkte im Verlauf der Saison des WDRSinfonieorchesters unter Leitung von Jukka-Pekka Saraste versprechendie sechsten Sinfonien von Anton Bruckner und Gustav Mahler. DmitrijSchostakowitschs eindrucksvolle Sinfonie Nr. 11 ist dem "PetersburgerBlutsonntag" von 1911 gewidmet. In letzte Abgründe der menschlichenPsyche führt Béla Bartóks Einakter "Herzog Blaubarts Burg", denJukka-Pekka Saraste im Rahmen einer neuen Konzertreihe präsentiert:Bei "Musik im Dialog" treten Persönlichkeiten aus Politik und Kulturtönenden Weltentwürfen des klassischen Konzertkanons entgegen.Bestseller-Autor und Strafverteidiger Ferdinand von Schirachflankiert Bartóks Musikdrama mit einem Vortrag zum Thema "Dichtungund Wahrheit". Den Einstand in das neue Format gibt am 29. Septemberein Dialog-Konzert, bei dem Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäubleüber das Thema "Schicksal" referiert - passend unterstützt durchBeethovens "Fünfte", die "Schicksalssinfonie." Die Leitung hat MarekJanowski, der im Februar 2019 seinen 80. Geburtstag feiert. Mitmehreren Konzerten im Sendegebiet in Köln, Wuppertal, Bielefeld undDortmund erweist das WDR Sinfonieorchester seinem vertrauten Partnerdie Ehre. Janowski, in Warschau geboren und in Wuppertalaufgewachsen, ist trotz seiner internationalen Tätigkeit immer einKind der Region geblieben: fern aller Allüren, streng werkbezogen undvon einem hohen kapellmeisterlichen Ethos bewegt.Die Saisonbroschüre des WDR Sinfonieorchester steht zum Downloadbereit unter https://www1.wdr.de/orchester-und-chor/sinfonieorchester/konzerte/termine/index.htmlWDR Sinfonieorchester, Igor Levit, Jukka-Pekka Saraste: Freitag,7. September 2018 | Kölner Philharmonie | 20.00 Uhr | Einführung19.00 Uhr | Videostream auf wdr3.de live | Sendung 14. September20.04 Uhr WDR 3 https://www1.wdr.de/orchester-und-chor/sinfonieorchester/konzerte/levit-spielt-brahms-102.html