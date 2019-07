Saisonauftakt für die 3. Liga : Spitzenspiel 1. FC Magdeburg - Eintracht Braunschweig live im Ersten

München (ots) - Am Wochenende vom 19. bis 21. Juli 2019 startetdie 3. Liga in die neue Saison. Zum Auftakt überträgt Das Erste amSamstag, 20. Juli 2019 ab 17:45 Uhr live das Top-Spiel der erstenRunde: 1. FC Magdeburg - Eintracht Braunschweig. Das Derby zwischendem Zweitliga-Absteiger und Ex-Europapokalsieger Magdeburg und demlangjährigen Erstligisten und ehemaligen Meister Braunschweigverspricht spannende 90 Minuten. Beide Traditionsvereine verbindeteine jahrelange Fan-Freundschaft, so dass optimale Rahmenbedingungenfür eine rein sportliche Auseinandersetzung gegeben sind. Reporterder Übertragung ist Eik Galley. Die Moderation in Magdeburg übernimmtJulia Scharf.Schon um 13:00 Uhr steigt Das Erste an dem Samstag in dasSportwochenende ein: Die Übertragung der 14. Etappe der Tour deFrance steht auf dem Programm. Ziel in den Pyrenäen ist der legendäreCol-du-Tourmalet. Reporter ist Florian Naß, an seiner Seitekommentiert Fabian Wegmann.Weitere Informationen unter www.sportschau.dePressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel. 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell