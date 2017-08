Der Saisonauftakt des Rekordmeisters am Mittwoch, zwei Konferenzen am Donnerstag: der 2. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga am live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Der Saisonauftakt des THW Kiel in Lübbecke am Mittwochabend ab18.45 Uhr live und exklusiv bei Sky- Insgesamt sechs Spiele und zwei Konferenzen am Donnerstag ab18.00 Uhr mit den Sky Experten Martin Schwalb und Stefan Kretzschmar- Der Soundtrack zur neuen Saison: "Nichts war umsonst" von PrinzPi begleitet die DKB Handball-Bundesliga bei Sky- Mehr Handball als jemals zuvor: Sky überträgt in dieser Saisonerstmals alle 306 Saisonspiele live im deutschen Fernsehen- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne langeVertragsbindung bei allen Spielen live dabei seinNach dem Saisonauftakt am vergangenen Wochenende steht bereits amMittwoch und Donnerstag der zweite Spieltag auf dem Programm.Insgesamt dürfen sich Sky Kunden auf sieben Einzelspiele und zweiKonferenzen aus der stärksten Liga der Welt freuen.Den Auftakt machen am Mittwochabend der TuS N-Lübbecke und der THWKiel. Nach der hohen Niederlage in Flensburg muss der TuS nun gegendas nächste Schwergewicht im deutschen Handball antreten. DerRekordmeister bestreitet in Ostwestfalen sein erstes Saisonspiel.Moderatorin Christina Rann begrüßt die Zuschauer ab 18.45 Uhr in derHalle, Kasten Petrzika kommentiert.Sechs weiteren Begegnungen folgen dann am Donnerstag. Bereits ab18.00 Uhr berichten Moderator Jens Westen und Sky Experte MartinSchwalb live aus Hannover, um die Zuschauer auf die Partien desAbends einzustimmen. Magdeburg - Friesenheim, Wetzlar - Minden undLeipzig - Hüttenberg lauten die Paarungen zur frühen Anwurfzeit um18.30 Uhr.Im Anschluss daran eröffnet unter anderem der TSVHannover-Burgdorf seine Saison. Die Partie gegen die SG FlensburgHandewitt wird von Karsten Petrzika und Sky Experte StefanKretzschmar kommentiert. Parallel dazu finden ab 20.30 Uhr zweiweitere Begegnungen statt. Der HC Erlangen bestreitet gegen den TBVLemgo ebenfalls sein erstes Saisonspiel, außerdem will die MTMelsungen gegen den VfL Gummersbach die Auftaktniederlage inStuttgart vergessen machen.Zusätzlich zu den Einzelspielen bietet Sky am Donnerstag zu beidenAnwurfzeiten auch die Sky Konferenz an, durch die Moderator GregorTeicher führt."Nichts war umsonst" - der Soundtrack zur neuen Handball-Saisonvon Prinz PiDer Soundtrack zur DKB Handball-Bundesliga bei Sky kommt vonkeinem geringeren als Prinz Pi. Als einer der erfolgreichstendeutschen Rapper der vergangenen Jahre liefert er mit seinem neuenTrack "Nichts war umsonst" die Hymne zur neuen Handball-Saison. DerTitel ist ab sofort in den Trailern und Highlight-Bildern derHandball-Berichterstattung von Sky zu sehen.Der gebürtige Berliner landete mit seinen letzten drei Albenjeweils auf Platz 1 der deutschen Charts und greift nun erneut dieSpitze an. "Nichts war umsonst"(https://prinzpi.lnk.to/NichtsWarUmsonst) ist der Titelsong des am 3.November erscheinenden gleichnamigen Albums.Die DKB Handball-Bundesliga 2017/18 bei SkyAb dieser Saison überträgt Sky erstmals in Deutschland alle 306Spiele der DKB Handball-Bundesliga live, den Großteil davon exklusivim deutschen Fernsehen. In der Regel wird Sky vier Spiele amDonnerstagabend, vier Spiele am Sonntagmittag sowie das Topspiel amSonntag am Nachmittag live übertragen. Dabei dürfen sich SkyZuschauer sonntagmittags erstmals auch im Handball auf eineregelmäßige Konferenz freuen.Abgerundet wird der Spieltag für jedermann frei empfangbar auf SkySport News HD mit "Kretzschmar - der Handball-Talk" sonntags ab 17.00Uhr sowie dem HBL-Magazin mit den Highlights des Spieltags amSonntagabend von 21.30 bis 22.15 Uhr.Die Live-Übertragungen der DKB Handball-Bundesliga sindBestandteil des Sky Sport Pakets, in dessen Rahmen unter anderem auchalle Spiele der deutschen Mannschaften in der Velux EHF ChampionsLeague live gezeigt werden. Als Bestandteil des Abonnements stehendie Live-Übertragungen mit Sky Go online und mobil auch unterwegs zurVerfügung.Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne langeVertragsbindung live dabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, diekeine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Über dasInternet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Gerätenwie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiterenStreaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.deverfügbar.Der 2. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga am Donnerstag bei Skyund Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und inzahlreichen Sky Sportsbars:Mittwoch:18.45 Uhr: TuS N-Lübbecke - THW Kiel live auf Sky Sport 1 HDDonnerstag:18.00 Uhr: Vorberichte und die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1HD18.00 Uhr: SC DHfK Leipzig - TV Hüttenberg live auf Sky Sport 2 HD18.00 Uhr: SC Magdeburg - Die Eulen Ludwigshafen live auf SkySport 3 HD18.00 Uhr: HSG Wetzlar - TSV GWD Minden live auf Sky Sport 4 HD20.30 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD20.30 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - SG Flensburg-Handewitt live aufSky Sport 2 HD20.30 Uhr: MT Melsungen - VfL Gummersbach live auf Sky Sport 3 HD20.30 Uhr: HC Erlangen - TBV Lemgo live auf Sky Sport 4 HD