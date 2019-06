Saisonales Online-Shopping - 76 Prozent aller Produkte sind am günstigsten, wenn man sie braucht (FOTO)

Berlin (ots) -Der Sommer steht vor der Tür, die Temperaturen steigen - und damitauch die Nachfrage nach typischen Sommerprodukten wie Ventilatoren,Sonnenbrillen und Bademode. An Ski- und Snowboard-Ausrüstung dürfteim Sommer hingegen kaum jemand denken. Die Schlussfolgerung liegtnahe: Wer Schnäppchen machen möchte, kauft jetzt Produkte für dennächsten Wintersport-Urlaub, Sommerprodukte hingegen werden beisteigender Nachfrage immer teurer. Aber stimmt das überhaupt? DieShopping- und Vergleichsplattform idealo hat über einen Zeitraum vondrei Jahren* 50 Produktkategorien mit saisonalen Artikeln auf ihreNachfrage- und Preisentwicklung hin untersucht.Größte Preisersparnis beim saisonalen ShoppenDrei Viertel (76 Prozent) der untersuchten Kategorien waren in denMonaten am günstigsten, in denen die jeweiligen Produkte tatsächlichgebraucht werden. Insbesondere Sommerware befindet sich durchweg inden Frühlings- bzw. Sommermonaten in einem Preistief. So lassen sichbei Rasenmähern pünktlich zum Frühlingsstart im April die bestenSchnäppchen abgreifen - hier sparen Verbraucher 29 Prozent imVergleich zum teuersten Monat Januar. Aber auch bei nachfragestarkenSommerprodukten wie Sonnenschutz lassen sich in den heißen Monatenbis zu 41 Prozent gegenüber den Wintermonaten sparen. Die Analysezeigt allerdings auch, dass die höchste Nachfrage bei einigenProdukten zwei bis drei Monate vor dem günstigsten Kaufzeitpunkterreicht wird: Beispielsweise werden die meisten Gartenmöbel im Aprilam häufigsten nachgefragt, sind aber im Juni bzw. Juli amgünstigsten.24 Prozent der untersuchten Kategorien waren in der Analyseantizyklisch günstiger - also außerhalb der Jahreszeit, in der sietypischerweise gebraucht werden. Betroffen sind unter anderemProduktkategorien, die an bestimmte Feste wie Ostern gebunden sind.Bei Osterdeko beispielsweise können Verbraucher bis zu 52 Prozentsparen, wenn sie im Juli statt im Februar zuschlagen. Ein ähnlichesBild zeichnet sich bei Wintersportartikeln ab: Wintersport-Fansbesorgen ihre Snowboardschuhe am besten schon im Juni - so sparen sie27 Prozent gegenüber dem teuersten Monat März. Aber auch beibeliebten Weihnachtsgeschenken lässt sich ordentlich sparen, wenn manfrüh genug dran ist: Eltern können ihren Geldbeutel schonen, indemsie Spielware wie Playmobil schon im Juni statt im Dezember besorgen- das macht eine Ersparnis von 29 Prozent.Preise beobachten lohnt sichDie Analyse zeigt: Ob man jeweils im günstigsten oder im teuerstenMonat einkauft, macht bei den meisten saisonalen Produkten einengroßen Unterschied. Über alle Kategorien hinweg betrug dasSparpotenzial im Schnitt 22 Prozent. Selbst bei Produkten mit einergeringen prozentualen Ersparnis wie Fernsehern (5 Prozent),Heizkörpern (6 Prozent) oder Skiern (6 Prozent) gibt es aufgrund deshohen Preisniveaus trotzdem meist ein ordentliches Sparpotenzial. Umauf den zeitversetzten Preisverfall bei manchen Produkten am bestenreagieren zu können, sollten Verbraucher möglichst schon zwei bisdrei Monate vor dem gewünschten Kaufzeitraum anfangen, das Produkt zubeobachten - so verpassen Online-Shopper nicht mehr den idealenZeitpunkt für die Schnäppchenjagd.Übrigens: Die Hälfte der untersuchten Kategorien war im Juni oderim Juli am günstigsten - die Monate Januar und Februar waren dagegenin 62 Prozent der Fälle die teuersten Monate.Den saisonalen Shopping-Guide für Sommer- und Frühjahrsware findeSie hier: http://ots.de/2PgZAYDen saisonalen Shopping-Guide für Herbst- und Winterware findenSie hier: http://ots.de/Qom1pK*Untersuchungszeitraum: 1. Mai 2016 bis 30. April 2019Pressekontakt:Elina Vorobjeva+49 (0)30 800 970 882presse@idealo.deFrank Böker+49 (0)30 800 970 184presse@idealo.deOriginal-Content von: Idealo Internet GmbH, übermittelt durch news aktuell