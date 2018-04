Saint-Gobain Aktie: Kräftiger Gewinnschub in der zweiten Jahreshälfte

Saint-Gobain hat mit seinen Jahreszahlen nahezu punktgenau unsere Erwartungen getroffen. Verantwortlich für das profitable Wachstum waren in erster Linie höhere Preise, die in der zweiten Jahreshälfte einen kräftigen Gewinnschub auslösten. Auch mit seinem Sparprogramm ist der Konzern auf einem guten Weg. Die operativen Kosten wurden um 290 Mio € gesenkt. Bis 2020 will Saint-Gobain insgesamt 1,2 Mrd € sparen. Alle Regionen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.