Saint-Gobain Aktie: Auf Einkaufstour!

Die Compagnie de Saint-Gobain (kurz „Saint-Gobain“) befand sich seit Jahresbeginn durchaus auf Einkaufstour. So teilte das Unternehmen diesen Monat mit, Sonexin Brazil zu kaufen. Die stellen demnach akustische Deckensysteme her und haben wohl einige Marken wie „Sonex, Nexacustic“ und „Fiberwood“. Firmensitz des Neukaufs ist in Diadema (Bundesstaat São Paulo). In dem Sektor ist Saint-Gobain bereits tätig, und zwar auch in Brasilien. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung