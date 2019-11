Sainsbury's-Chef: Schafft endlich Brexit-Klarheit!

Weitere Suchergebnisse zu "J Sainsbury":

LONDON (dpa-AFX) - Angesichts des Hickhacks um den Brexit hat der Chef des Einzelhandelsriesen Sainsbury's , Mike Coupe, die Regierung aufgefordert, endlich Klarheit zu schaffen.



Das Brexit-Szenario verunsichere die Kunden und belaste die Wirtschaft, sagte Coupe am Donnerstag. "Je schneller wir die Situation lösen, desto eher kommen die wirtschaftlichen Faktoren wieder ins Gleichgewicht." Wegen der Parlamentswahl am 12. Dezember fürchtet Coupe um Geschäftseinbußen in der wichtigen Weihnachtszeit. Wahltage seien traditionell eher ruhig für Einzelhändler, sagte er.

Sainsbury's und andere Handelsketten hatten sich klar gegen den Brexit positioniert. Zollbeschränkungen und eine geringere Zuwanderung von Fachkräften könnten nach einem EU-Ausstieg die Lieferketten gefährden, fürchten die Unternehmen. Experten rechnen besonders bei Lebensmitteln mit Engpässen.

Der Brexit belastet die britische Wirtschaft bereits seit dem Referendum 2016. Nach Berechnungen des britischen Forschungsinstituts Kantar wird der geplante Brexit-Deal von Premierminister Boris Johnson die heimische Wirtschaft in den kommenden Jahren rund 70 Milliarden Pfund (81 Mrd Euro) kosten. Auch die Immobilienpreise in Großbritannien leiden unter der Unsicherheit, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Studie ergab. So stiegen die Häuserpreise im Oktober nur um 0,9 Prozent. Das war der geringste Zuwachs seit April 2013./bvi/DP/fba