Saildrone, Inc. sichert sich 60 Millionen US-Dollar in Serie-B-Finanzierungsrunde für Aufstockung seiner globalen Flotte von windbetriebenen ozeangängigen Segel-Drohnen und Beschleunigung seiner internationalen Expansion

Alameda, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Saildrone, Inc., einAnbieter von hochauflösenden Meeresdaten, die mittels einer Flottevon unbemannt segelnden Drohnen erhoben werden, gab heute bekannt,dass das Unternehmen 60 Millionen US-Dollar über eineSerie-B-Finanzierung erhalten hat, die dazu dienen wird, die globaleFlotte seiner ozeantauglichen Drohnen auszubauen, um den Zustand desPlaneten in Echtzeit zu überwachen. Die aktuelle Finanzierungsrundewurde von Horizons Ventures mit Beteiligung von bestehendenInvestoren geleitet, darunter Capricorns Technology Impact Fund, LuxCapital, Social Capital und die Schmidt Family Foundation. Das seitdem kommerziellen Debüt des Unternehmens im Jahr 2016 aufgebrachteKapital erhöht sich damit auf nahezu 90 Millionen US-Dollar.Saildrone verfolgt die Vision eines "quantifizierten Planeten" undbaut eine Infrastruktur der nächsten Generation für den Ozean auf, umwichtige Daten zum Verständnis des Wetters, zur Verwaltung derFischpopulationen und der Ermöglichung von Meereswissenschaftenin-situ in einem beispiellosen Umfang und mit beispielloserKosteneffizienz bereitzustellen. Das Unternehmen arbeitet seit seinerGründung erfolgreich partnerschaftlich mit US-Behörden wie NOAA undder NASA zusammen, um hochwertige meereskundliche Beobachtungen zuliefern, und hat im Rahmen seiner Expansion vor kurzem einemehrjährige Zusammenarbeit mit der australischen CSIRO und dieAufnahme von Operationen im Südlichen Ozean von Hobart (Tasmanien)aus angekündigt. Saildrone hat zudem eine rund 18.580 Quadratmeter(200.000 Quadratfuß) große, moderne Produktionsstätte in Alameda,Kalifornien, eröffnet. Die erweiterte Anlage wird es dem Unternehmenermöglichen, die Herstellung und den Einsatz der 1.000 autonomagierenden Gefährte zu beschleunigen, die für eine globale Abdeckungder Weltmeere mit einer Auflösung von sechs mal sechs Graderforderlich sind."Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Saildrone, denn dieBereitstellung dieser neuen globalen Infrastruktur ist einSchlüsselelement für die Umsetzung unserer Vision des'quantifizierten Planeten'", erklärt CEO Richard Jenkins. "DieFlotte, die wir aufbauen, wird beispiellose, hochauflösende in-situDaten liefern, die unser Verständnis der Erde exponentiell steigernund auf diese Weise der breiten Mehrheit der Weltbevölkerung zugutekommen"."Big Data kann uns helfen, zu verstehen, wie sich Veränderungenauf der Erde für kommende Generationen auswirken", sagt Bart Swanson,Advisor bei Horizons Ventures. "Saildrone ist ganz weit vorne, wasdie Quantifizierung dieser Änderungen angeht, und wir freuen uns,Saildrone zu helfen, das Konzept eines quantifizierten Planeten durchdie globale Erfassung und Abdeckung der Ozeane in die Tatumzusetzen"."Saildrone will die Weiten der Weltmeere zum gegenseitigen Nutzenvon Wissenschaft und Wirtschaft entmystifizieren", erklärt BilalZuberi, Partner bei Lux Capital. "Wissenschaftler können sowohl denIst- als auch den kommenden Zustand in Sachen Gesundheit der Meerebestimmen, Regierungen können die Auswirkungen von Offshore-Bohrungennachverfolgen, Fischereibetriebe können feststellen, wann sie einGebiet überfischt haben und wann es an der Zeit ist, weiter zuziehen, Unternehmen können Muster und Veränderungen beim Wetterbesser modellieren. Die Auswirkungen der Erhebung und Interpretationall dieser neuen Daten werden weitreichend und von enormer Dimensionsein, ganz wie der Ozean selbst"."Wir haben mit der Investition in eine Konstellation vonSatelliten zur Erdbeobachtung bereits Pionierarbeit geleistet undfreuen uns auf dieses neue Abenteuer, um die Ozeane der Erde zuerforschen. Saildrone wird im Bereich Meeres- und Wetterdaten dasbringen, was SpaceX und Planet für die Raumfahrtindustrie möglichgemacht haben -- kostengünstiger und zuverlässiger Zugang inKombination mit der Vorgehensweise über eine Konstellation", sagt IonYadigaroglu, Managing Partner von Capricorns Technology Impact Fund.Mehr zu Saildrone erfahren Sie unter www.saildrone.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/690494/Saildrone_Inc_ocean_data.jpgPressekontakt:press@saildrone.comOriginal-Content von: Saildrone Inc., übermittelt durch news aktuell