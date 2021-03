Saida Eggerstedt (Schroders): Anleiheinvestoren und Nachhaltigkeit

Weitere Suchergebnisse zu "Schroders":

22.03.2021 –

„Wir befinden uns in einer Boom-Ära für Anleihen, die an Nachhaltigkeitskriterien gebunden sind“, so Saida Eggerstedt, Leiterin Sustainable Credit bei Schroders.

Im Jahr 2020 belief sich die weltweite Emission von grünen Anleihen allein auf 226 Milliarden US-Dollar, da Regierungen und Unternehmen nach Finanzmitteln für umweltfreundliche Initiativen suchten, so Bloomberg. Dieser Wert steht einem Volumen von rund 40 Milliarden