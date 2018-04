Sai-Man Tsui ist neuer Geschäftsführer der JOM Group (FOTO)

Hamburg (ots) -Die JOM Group erweitert die digitale Kompetenz ihresTop-Managements: Sai-Man Tsui, 36, wird neuer Geschäftsführer amStandort Hamburg und leitet künftig den digitalen Bereich derAgenturgruppe. Tsui gilt als erwiesener Performance-Marketing-Experteund Digital-Spezialist und ist mit dem Unternehmen bestens vertraut -seine Karriere startete er im Jahr 2007 bei JOM. Nach denZwischenstationen bei dem Media-Auditor Ebiquity und der PerformanceMarketing-Agentur EPROFESSIONAL kehrte er wenig später zur JOMzurück."Wir freuen uns sehr, mit Sai-Man Tsui einen langjährigenJOM-Mitarbeiter in die Geschäftsführung zu berufen und ihn weiter anuns zu binden", sagt JOM Gründer und Geschäftsführer Michael Jäschke."Mit ihm haben wir zweifellos einen absoluten Fachmann an unsererSeite, der uns beim Ausbau des Digitalgeschäftes voranbringen wird.Dabei bringt er gleichzeitig einen ganzheitlichen,performanceorientierten Blick auf die Themen Marketing undKommunikation mit, der uns sehr wichtig ist.""Als unabhängige Agentur bietet JOM werbetreibenden Unternehmengenau die Möglichkeiten, um sie bei den "richtigen" Entscheidungen inihrer Kommunikationsplanung zu unterstützen. Wir haben hier silofreieStrukturen in der Kundenberatung, die so kaum auf dem Markt zu findensind. Hierfür haben wir in den vergangenen Jahren übergreifendeKompetenzen sowie ein hohes Know-how im Team aufgebaut, die es unserlauben, kanal-uneitel eine Beratung im vollen Kundensinneanzubieten. So drücken wir den ganzheitlichen Ansatz der JOM deutlichaus und schaffen nachhaltig höchste Budgeteffizienz." sagt Sai-ManTsui und ergänzt: "Darüber hinaus werden wir weiterhin gezielt daranarbeiten, Prozesse durch Automatisierung zu optimieren, so dass nochmehr Ressourcen zur Analyse und individuellen Kundenberatung zurVerfügung stehen."Sai-Man Tsui ergänzt das Hamburger Führungsteam Michael Jäschke,Henning Ehlert, Volker Neumann, Roland Köster und Nadja Vernimb. DieDüsseldorfer JOM-Dependance wird von Oliver Blecken geleitet.Über die JOM Group:JOM kombiniert die Leistungen einer auf nachhaltig höchsteBudgeteffizienz positionierten Mediaagentur mit dem Angebot einerkonsequent auf Performancemarketing spezialisierten Digitalagentur.JOM wurde 1997 von Michael Jäschke gegründet und beschäftigt inDeutschland 70 Mitarbeiter. JOM ist inhabergeführt, unabhängig undfokussiert auf die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz. Miteinem Billing-Volumen von rund 225 Mio. EUR gehört JOM zu den Top 5der inhabergeführten Mediaagenturen in Deutschland. Gleiches gilt fürdas Feld der Performance-Marketing-Agenturen. JOM ist Mitglied derOMG und des BVDW.Zu den Kernkompetenzen zählen Mediaberatung in allen On- undOffline-Medien, Performance-Marketing,Content-/Social-Media-Marketing, Online-Kreation, Regionalmarketingsowie als Basis jede Form von strategischer Planung.JOM arbeitet nach dem selbstentwickelten, wissenschaftlichfundierten Prinzip der Hybrid Marketing Communication. Es steht nurJOM-Klienten zur Verfügung. Damit kann die Agentur für jedeindividuelle Aufgabe die optimale Kombination aus allen denkbarenKommunikationskanälen zusammenstellen, im Online-Bereich integriertauch mit Content füllen und so ihren Klienten ein Höchstmaß annachhaltiger Budgeteffizienz garantieren.Pressekontakt JOM Group:Torsten HunsickerTel: 040-27822-160Email: torsten.hunsicker@jom-group.comWeb: www.jom-group.comOriginal-Content von: JOM Jäschke Operational Media GmbH, übermittelt durch news aktuell