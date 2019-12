Sai Life Sciences gibt Sai Nxt bekannt, Transformationsinitiative der Organisation in eine CDMO der neuen Generation

Hyderabad, Indien (ots/PRNewswire) - Sai Life Sciences, eine der am schnellstenwachsenden CDMOs (Contract Development & Manufacturing Organizations) Indiens,gab heute seine Sai Nxt-Initiative bekannt, die das Unternehmenorganisationsweit in eine CDMO der nächsten Generation verwandeln soll. AlsAntwort auf die Erfahrungen und das Feedback seiner Kunden will das Unternehmenim Rahmen von Sai Nxt von 2019 bis 2023 mehr als 150 Millionen USD in diese dreiHauptbereiche investieren -1. Mitarbeiter & Kultur2. Prozesse & Automation3. Infrastruktur & wissenschaftliche KapazitätenBei der Bekanntgabe sagte Krishna Kanumuri, CEO & Geschäftsleiter von Sai LifeSciences: "Sai Nxt steht für die transformative Phase unserer Entwicklung. UnserWachstum über die letzten Jahre wurde im Wesentlichen von unserenwissenschaftlichen Fähigkeiten und unserem Kundenfokus bestimmt. Nun legen wirmit Sai Nxt die Latte höher, was uns bei der Erfüllung der wachsenden Nachfragevon Seiten globaler, innovativer Pharma- und Biotech-Unternehmen nach mehrGeschwindigkeit und Flexibilität helfen wird, wobei auch Compliance undVerlässlichkeit gewährleistet werden kann."Das von Beginn an auf Partnerschaften bauende Sai Life Sciences ist zu einem derindischen CDMOs geworden, die das höchste Vertrauen genießen. Gleichzeitig zum20-jährigen Bestehen des Unternehmens stellt Sai Nxt dasTransformationssprungbrett dar, über das die Organisation in die nächste Phaseihres Wachstums gelangt.Sai Nxt Initiativen (illustrativ)1. Mitarbeiter & Kultur: Ausbau des wissenschaftlichen Fachkräfte-Pools,Einführung von erstklassigen globalen Forschungs- und Führungskräften,rollenbasierte integrierte Online-Schulung, Transformation der Werkhallen,Förderung der Spitzenleistungskultur2. Prozesse & Automation: Prozessvereinfachung, Stärkung der Governance-Systeme,elektronische Fertigungsakten, IT-Systemintegration, Grundlagen für reibungslosebetriebsübergreifende Datenerfassung, Nutzung der neuesten Technologien (RPA,IOT, AI / ML, AR/ VR) für Innovation und Intelligence3. Infrastruktur & Kapazitäten: Biologielabor in Cambridge (MA, USA),Prozess-F&E-Labor in Manchester (GB), Integrierter Entdeckungs- undEntwicklungscampus, erweiterte Suite technologischer Plattformen,Frühphasen-Lieferwerk, flexible Fertigung mit 2,5-facher Kapazität,fortschrittliche Sicherheits- & QualitätssystemeMit Sai Nxt möchte das Unternehmen seine F&E- und Fertigungskapazität ausbauenund aufrüsten, seine wissenschaftlichen und technologischen Kapazitätenvertiefen, seine Automations- und Datensysteme stärken und vor allem höhereMaßstäbe in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Kundenfokus setzen.Informationen zu Sai Life SciencesSai Life Sciences ist eine Komplett-CDMO mit der Vision, an der Herausgabe von25 neuen Arzneimitteln bis 2025 mitzuwirken. Sie arbeitet global mit innovativenPharma- und Biotech-Unternehmen zusammen, um die Entdeckung, Entwicklung undFertigung von komplexen Kleinmolekülen zu fördern. Als spezialisierte CDMO hatSai Life Sciences an diversen Formen von NCE-Entwicklungsprogrammen mitgewirktund sich aufgrund ihrer Qualität und Reaktionsfähigkeit kontinuierlichwertsteigernd bewiesen. Aktuell arbeitet die Organisation mit 7 der 10 größtenPharmaunternehmen sowie mit mehreren kleinen und mittelständischen Pharma- undBiotech-Unternehmen zusammen. Sai Life Sciences ist in privater Hand und wirdvon den internationalen Investoren TPG Capital und HBM Healthcare Investmentsfinanziert. www.sailife.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1044186/Sai_Life_Sciences_Logo.jpgPressekontakt:Sriram GopalakrishnanVice PresidentCorporate CommunicationSai Life Sciences Limitedsriram.g@sailife.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139583/4467632OTS: Sai Life SciencesOriginal-Content von: Sai Life Sciences, übermittelt durch news aktuell