Sahara-Hitze da - heimische Wildtiere bleiben cool

Hamburg (ots) - Deutsche Wildtier Stiftung: Wozu lange Löffel,Propeller-Flügel und ein sanftes Gemüt jetzt gut sind. Und: wie vielLiter Wasser pro Tag brauchen Wildtiere?"Nach Gewittern und Unwettern wird es im Süden und OstenDeutschlands bis zu 40 Grad heiß", warnen die Meteorologen. Dastöhnen nicht nur die Menschen, auch die Wildtiere machen jetzt"gaaaaaanz langsam". Cool bleiben - das ist nun die Devise derWaldbewohner! Dabei ziehen sie zusätzlich den einen oder anderenEvolutionstrick aus dem Nähkästchen, weiß die Deutsche WildtierStiftung.Rehe legen sich abRehe stehen kurz vor der anstrengenden Paarungszeit - da geht esohnehin in die Vollen. Sie, die jetzt noch in einer sehr "chilligen"Stimmung sind und im Wald langsam herumbummeln, legen sich bei Hitzeim Schatten des Waldes faul ab. In den kühleren Abend- undMorgenstunden geht es dann gemächlich auf Futtersuche.Wildschweine belegen NaturbäderSo ein Waldbad ist herrlich erfrischend: Das sind die feuchtenSuhlen und seichten Teiche, die im Wald zu finden und vom letztenRegen noch gefüllt sind. Da die Sauen immer im Familienverbundzusammen sind - Tanten, Schwestern, Nichten - treffen sich ganzeFamilien am kühlenden Nass. Das können bis zu 30 Tiere sein - alleshört dabei auf die Kommandos der Leitbachen, sie führen dieBadegesellschaften an.Der Fuchs bleibt im BauEr macht's richtig und legt eine lange Siesta ein - nachmachen,wenn möglich! Bei großer Hitze verbringen Füchse den Tag imschattigen Bau oder graben sich Erdmulden, wobei die oberste warmeErdschicht entfernt wird. Wie Hunde hecheln sie dabei die Wärme überdie Zunge weg.Hummeln werden zum "Ventilator"Hummeln bleiben bei Hitze am Nest - die Brut darf nichtaustrocknen! Ihre Flügel nutzen sie jetzt wie Propeller - underzeugen so durch hochtouriges Flügelschlagen einen Hauch Abkühlung.Junge Feldhasen profitieren vom inneren "Wassertank"Hasen geben die Körperwärme über ihre langen Löffel ab, ruhen ineiner kleinen Kuhle auf der Wiese. Bei jungen Hasen, die noch gesäugtwerden, dient das Fett in der Muttermilch im Sommer als eine Artinnerer "Wasserspeicher". Da beim Abbau von 1 Gramm Fett imTierkörper 1,1 Gramm Wasser entstehen, haben Junghasen auch introckenen Jahreszeiten Wasser verfügbar, mit dem sie - beispielsweisedurch Hecheln und Einspeicheln - eine Überhitzung vermeiden können.Infobox: Wie viel Liter Wasser brauchen Wildtiere am Tag?- Reh: ein bis zwei Liter; Wasser wird zum großen Teil überpflanzliche Nahrung und das Naschen im Morgentau aufgenommen.- Hirsch: bis zu zehn Liter am Tag; Wasseraufnahme erfolgt durch"Schöpfen" aus Tümpeln, Wasserläufen und Teichen und durch dasFressen pflanzlicher Nahrung.- Wildschweine um die zwei bis drei Liter. Wildschweine ziehen sichin den Wald an schattige Wasserstellen zurück. In heißen Zeiten kanndas Anlegen von Suhlen Abhilfe schaffen - weniger um zu saufen, alsum sich abzukühlen.