Sage: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Sage Group":

Der Sage-Kurs wird am 07.11.2018, 09:48 Uhr an der Heimatbörse London mit 558,8 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Anwendungssoftware".

Die Aussichten für Sage haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Sage-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 638,75 GBP. Der letzte Schlusskurs (553,8 GBP) weicht somit -13,3 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (569,69 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,79 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Sage-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Sage-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sage-Aktie hat einen Wert von 22,04. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (56,88). Entgegen dem RSI7 ist Sage hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Sage.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Sage-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 9 "Buy"-, 6 "Hold"- und 3 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 2 als Hold und 1 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (700,21 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 26,44 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 553,8 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Sage eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.