Sage Therapeutics Aktie: Riesiges Potenzial!

Auch wenn das aktuelle Jahr für die Aktie von Sage Therapeutics bisher eher von überschaubarem Erfolg gekrönt war, so sollten Anleger den Titel noch längst nicht abschreiben. Das Unternehmen hat einige interessante Produkte in der Pipeline. Am aussichtsreichsten ist dabei wohl ein Medikament gegen Depressionen. Das klingt zunächst wenig spannend oder innovativ, schließlich gibt es derartige Mittel schon zu Hauf. Sage ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.