Sage Group: Grundlage für nachhaltiges Wachstum ist geschaffen!

Sage steigerte 2016 den Umsatz um 9,3% auf 1,57 Mrd £. Die Kundenzahl erhöhte sich erneut, und die Quote der Bestandskunden, die ihren Vertrag verlängerten, verbesserte sich auf 84%. Der wiederkehrende Umsatz (Software-Miete) ist von 9 auf 10,4% gestiegen, die Software-Subskriptionsverträge erhöhten sich von 690.000 auf über 1 Mio. In der Kundenentwicklung stieg die Zahl der Sage One Kunden um 81% auf 313.000. Diese Software ist momentan in 14 Ländern erhältlich und demnächst auch in Australien, Brasilien und Malaysia.

2017 will Sage mithilfe innovativer Produkte neue Kunden gewinnen

In Deutschland betrug das organische Wachstum 5%. Damit ist die Grundlage für nachhaltiges Wachstum geschaffen. Auch Sage Schweiz verzeichnete ein positives Ergebnis. Insgesamt konnten über 1.500 Neukunden gewonnen werden, und es ist beim wiederkehrenden Umsatz ein Wachstum von 8% zu verzeichnen. Entscheidend dazu beigetragen hat das Abo-Angebot für Sage 50 Extra. Mittlerweile arbeiten über 3.500 Kunden damit.

Zudem wurde das Abo für Sage Start erfolgreich lanciert. Die operative Gewinnmarge stieg trotz der ersten abgeschlossenen Transformationsphase von 26,5 auf 27,2%. Der freie Cashflow erreichte 261 Mio £. Somit konnte die Jahresdividende um 8% auf 14,15 Pence pro Aktie gesteigert werden. 2017 will sich Sage in einer zweiten Transformationsphase darauf konzentrieren, mithilfe innovativer Produkte neue Kunden zu gewinnen. Außerdem soll das Wachstum durch Investitionen in den Bereichen Verkauf und Marketing erhöht werden.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

