Saga: Aktienanalyse vom 23.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Saga":

Saga, ein Unternehmen aus dem Markt "Mehrspartenversicherung", notiert aktuell (Stand 02:00 Uhr) mit 123,6 GBP beinahe unverändert (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Saga entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 10 Analystenbewertungen für die Saga-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Buy", 6 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Saga-Aktie. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 174 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 40,78 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (123,6 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Saga somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Dividende: Saga schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Insurance auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 7,28 % und somit 4,37 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,91 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Saga. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.