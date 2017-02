Berlin (ots) - Frau T. ist verzweifelt. Ihre Tochter Emma kommttäglich bedrückt von der Schule nach Hause. Seit dieses eine Foto vonihr im Klassenchat verschickt wurde, tauchen ständig neueBeleidigungen über sie im Netz auf und Mitschüler schikanieren sie.Frau T. will ihrer Tochter helfen und recherchiert im Internet. Sieentdeckt die Informationsseite der EU-Initiative klicksafe. Hierfinden Betroffene und Interessierte wichtige Informationen zu denMöglichkeiten und Gefahren der Internetnutzung, sowie Kontakte vonBeratungs- und Beschwerdestellen. Frau T. berichtet ihrer Tochter vondem anonymen Beratungsangebot der "Nummer gegen Kummer" für Kinder,Jugendliche und Eltern. Emma wählt die 116 111 und einverständnisvoller Berater überlegt gemeinsam mit ihr, wie sich ihreSituation verbessern könnte. Außerdem nennt er ihr die Meldestellenjugendschutz.net und internet-beschwerdestelle.de, wo sieproblematische Onlineinhalte melden kann. Die Beschwerdestellenprüfen dann, ob die gemeldeten Inhalte tatsächlich rechtswidrig sindund ergreifen entsprechende Maßnahmen, damit sie nicht längerverfügbar sind.Drei Säulen, ein Ziel: Hilfe bei (Cyber)MobbingAm Safer Internet Day (SID), dem jährlichen, internationalenAktionstag für mehr Sicherheit im Internet, spricht sich der VerbundSafer Internet DE (www.saferinternet.de) in diesem Jahr gegen(Cyber)Mobbing aus. Unter dem Motto "Engagier´ dich: Gemeinsam fürein besseres Internet" soll mit zahlreichen Aktionen online undoffline gemeinsam ein Zeichen für ein positives Miteinander im Netzgesetzt werden.Die Geschichte von Emma verdeutlicht das wichtige Zusammenspielder drei Säulen innerhalb dieses Verbundes - Information, Beratung,Melden. klicksafe stellt Informationen bereit, die Nummer gegenKummer unterstützt Ratsuchende bei "Web-Sorgen" und die Meldestellenjugendschutz.net und internet-beschwerdestelle.de (betrieben von FSMund eco) bieten Nutzern die Möglichkeit, gefährdende und illegaleInhalte im Internet zu melden.Mitmachen erwünschtDie Beteiligung aller Interessierten am SID 2017 und derStop-Mobbing-Woche (7.-14. Februar) ist herzlich willkommen. Wermöchte, kann der bunten Vielfalt an Informationen zum Beispiel unterden Hashtags #SID2017, #SaferInternetDay, #StopMobbingWoche,#Setz-EinZeichen folgen, Beiträge liken und teilen und so mithelfen,die Sensibilität für Internetsicherheit zu erhöhen. Alle Projekte,Aktionen und Infos zu Mitmachmöglichkeiten sind auf der Aktionsseitefür den SID 2017 www.klicksafe.de/sid zu finden.SID international: www.facebook.com/SaferInternetDay undwww.saferinternetday.orgPressekontakt:FSM e.V., www.fsm.de ; Katja Lange, Beuthstr. 6, 10117 Berlin;Tel.: 030 24 04 84 - 43, lan-ge@fsm.de, @FSM_deOriginal-Content von: FSM e.V., übermittelt durch news aktuell