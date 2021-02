Safeguard Scientifics: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

An der Heimatbörse New York notiert Safeguard Scientifics per 02.02.2021, 22:50 Uhr bei 6.89 USD. Safeguard Scientifics zählt zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Safeguard Scientifics auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Safeguard Scientifics wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Safeguard Scientifics auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Safeguard Scientifics erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -35,24 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche sind im Durchschnitt um 4,66 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -39,91 Prozent im Branchenvergleich für Safeguard Scientifics bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,25 Prozent im letzten Jahr. Safeguard Scientifics lag 38,49 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Safeguard Scientifics mit einem Wert von 5,08 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Kapitalmärkte" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 35,82 , womit sich ein Abstand von 86 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

