Safeday 2018 - mehr Sicherheit für Schüler, Azubis und junge Erwachsene (FOTO)

Köln (ots) -Gerade junge Berufstätige unter 25 Jahren unterschätzen Gefahrenim Arbeitsalltag und die Risiken von Wegeunfällen. Der von derInternationalen Arbeitsorganisation, ILO, ausgerufene World Day forSafety and Health at Work (SafeDay) am 28. April 2018 soll daranerinnern, wie wichtig Gesundheit und Sicherheit für diese junge, oftunerfahrene Zielgruppe sind.Wie kann man gerade Menschen zwischen 18 und 25 Jahren fürSicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sensibilisieren? DieseFragen stellen sich Arbeitsschutzexperten weltweit. "Jugendlicheerreicht man nicht mit erhobenem Zeigefinger und Belehrungen", weißMartina Hesse-Spötter. Sie ist Präsidentin der Sektion Elektrizität,Gas und Wasser der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit(IVSS). "Gute Beispiele für eine adäquate Ansprache vonJugendlichen", so Hesse-Spötter, "sehen wir oft bei unseremInternationalen Medienfestival für Prävention, das wir alle dreiJahre veranstalten".Die jugendaffinen Beiträge der Filmdatenbank haben sehrunterschiedliche Inhalte. So überzeugt der Film "L'asthme d'Antoinele Boulanger" ("Das Asthma des Bäckers Antoine", Frankreich) durchseine humorvolle Machart und die direkte Kommunikation mit demZuschauer. Antoine, ein junger Bäcker, entdeckt die mit seinem Jobverbundenen Risiken und die gefährliche Tragweite des Mehlstaubs inder Backstube.Besonders der Einsatz in sozialen Medien ist für das jungePublikum spannend: In dem "#safe4life project" (Kanada) macht derkanadische 'Video-Blogger' Michael Rizzi auf spritzige Art und Weisejunge Leute auf potentielle Sicherheitsgefahren aufmerksam.Beide Videos und viele andere Filme können unter derInternetadresse www.mediainprevention.org angesehen werden.Internationales Media Festival für PräventionDas Festival wird seit 1990 durch die Sektion Elektrizität, Gasund Wasser der IVSS organisiert. Die Geschäftsstelle der Sektion hatihren Sitz bei der Berufsgenossenschaft Energie Textil ElektroMedienerzeugnisse (BG ETEM).Hintergrund BG ETEMDie BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund 3,8Millionen Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmertsich um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in denMitgliedsbetrieben sowie um Rehabilitation und Entschädigung vonArbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für ihre Mitgliedsunternehmenübernimmt die BG ETEM die Haftung für die gesundheitlichen Folgen vonArbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den Beschäftigten undstellt diese auch untereinander von der Haftung frei.