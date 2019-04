Safe-T: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Per 15.04.2019, 23:52 Uhr wird für die Aktie Safe-T am Heimatmarkt NASDAQ CM der Kurs von 2,65 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Systemsoftware".

Unsere Analysten haben Safe-T nach 5 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Safe-T in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Safe-T wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Safe-T erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -91,2 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche sind im Durchschnitt um 27,02 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -118,22 Prozent im Branchenvergleich für Safe-T bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 16,78 Prozent im letzten Jahr. Safe-T lag 107,98 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Safe-T auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Safe-T in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Safe-T hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.