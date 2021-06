Safe Bulkers: Was könnte passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Safe Bulkers":

Per 18.06.2021, 10:25 Uhr wird für die Aktie Safe Bulkers am Heimatmarkt New York der Kurs von 3.9 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Marine".

Unser Analystenteam hat Safe Bulkers auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Safe Bulkers mit einer Rendite von 204,69 Prozent mehr als 190 Prozent darüber. Die "Marine"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 10,81 Prozent. Auch hier liegt Safe Bulkers mit 193,88 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Safe Bulkers-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Safe Bulkers vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (2,5 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -35,9 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 3,9 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Safe Bulkers eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Safe Bulkers von 3,9 USD ist mit +85,71 Prozent Entfernung vom GD200 (2,1 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 3,51 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +11,11 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Safe Bulkers-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Safe Bulkers?

Wie wird sich Safe Bulkers nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Safe Bulkers Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Safe Bulkers Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken