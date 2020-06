SafeStyle UK: Das ist einfach nur unbeschreiblich …

SafeStyle UK weist am 04.06.2020, 11:54 Uhr einen Kurs von 30.35 GBP an der Börse London auf. Das Unternehmen wird unter "Bauprodukte" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir SafeStyle UK einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob SafeStyle UK jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 3,09 und liegt mit 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauprodukte) von 21,44. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält SafeStyle UK auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber SafeStyle UK. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält SafeStyle UK daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält SafeStyle UK von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. SafeStyle UK weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,69 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Bauprodukte") von 2,19 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,49 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.