SafeStyle UK: Tut sie es schon wieder?

Der SafeStyle UK-Kurs wird am 26.01.2020, 01:00 Uhr an der Heimatbörse London mit 70.29 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Bauprodukte".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die SafeStyle UK-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Alles in allem erhält SafeStyle UK eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei SafeStyle UK aktuell 4,69. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +2,57 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte". SafeStyle UK bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der SafeStyle UK-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 62,57 GBP mit dem aktuellen Kurs (69,2 GBP), ergibt sich eine Abweichung von +10,6 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (57,56 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+20,22 Prozent Abweichung). Die SafeStyle UK-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.