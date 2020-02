SafeStyle UK: Risiko oder Gewinnchance?

Per 03.02.2020, 13:02 Uhr wird für die Aktie SafeStyle UK am Heimatmarkt London der Kurs von 52.67 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Bauprodukte".

Wie SafeStyle UK derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. SafeStyle UK liegt mit einem Wert von 3,09 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 86 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Bauprodukte" von 22,7. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

2. Dividende: Derzeit schüttet SafeStyle UK höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauprodukte. Der Unterschied beträgt 2,57 Prozentpunkte (4,69 % gegenüber 2,11 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Für die SafeStyle UK sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 1 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Interessant ist das Kursziel der Analysten für die SafeStyle UK. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 80 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 53,85 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 52 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".