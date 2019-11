SafeRide Technologies zum strategischen Partner von Auto-ISAC ernannt

SafeRide soll Mitgliedern der Auto-ISAC-Community Einblicke undAufklärung über die Rolle der KI bei der automobilen Cybersicherheitgeben.Washington und Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Das AutomotiveInformation Sharing and Analysis Center (Auto-ISAC) hat heuteSafeRideTechnologies (https://saferide.io/) als strategischen Partnerangekündigt. SafeRide ist ein führendes Cybersicherheitsunternehmenim Automobilbereich, das Lösungen zur Erkennung von Anomalien und zurGefahrenabwehr auf der Grundlage künstlicher Intelligenz (KI)anbietet. SafeRide Technologies wird sein Fachwissen über dieAnwendung von KI im Bereich der automobilen Cybersicherheit in dieMitgliedschaft der Auto-ISAC einbringen.Das Auto-ISAC Strategic Partnership Program arbeitet mitInnovatoren zusammen, die das Lernen und den Austausch von Werkzeugenund Techniken bei der Bewältigung der zunehmenden Komplexität derautomobilen Cybersicherheit unterstützen, und bietet dadurch einengroßen Mehrwert für seine Mitglieder.Die Expertise von SafeRide wird das Auto-ISAC dabei unterstützen,sein Hauptziel, die Verhinderung von Cyberbedrohungen in vernetztenund autonomen Fahrzeugen, zu erreichen. Die Technologie von SafeRidekann unbekannte Schwachstellen aufdecken, bevor ein Angriffstattfindet. Die KI lernt das normale Verhalten des Fahrzeugs undkann dann jede Anomalie oder Abweichung von diesem Verhalten erkennenund eine Warnung vor einem möglichen Angriff ausgeben. Die KI-LösungvSentry(TM) des Unternehmens bietet auf Basis der maschinellen Lern-und Tiefenlerntechnologie vXRay(TM) eine Intrusion Detection vonZero-Day-Angriffen auf Fahrzeugebene. SafeRide ist der Gewinner desTU Automotive Awards für das beste KI/Datenprodukt 2019."Wir begrüßen SafeRide Technologies als strategischen Partner",sagte Jeff Massimilla von General Motors, der als Vorsitzender derAuto-ISAC fungiert. "Wir freuen uns darauf, dass sie zu denkontinuierlichen Erkenntnissen unserer Mitgliedschaft beitragen.""Wir fühlen uns geehrt, als strategischer Auto-ISAC-Partnerausgewählt worden zu sein", sagte Gil Reiter, VP fürProduktmanagement und Marketing von SafeRide Technologies. "Wir sehengroße Fortschritte bei vernetzten und autonomen Fahrzeugen, dochmüssen diese ausreichend gesichert sein, bevor sie sich durchsetzenkönnen. Die Teilnahme am strategischen Partnerschaftsprogramm vonAuto-ISAC wird es uns ermöglichen, mit der Communityzusammenzuarbeiten und unser Wissen und unsere Erfahrungauszutauschen. Dies wird dazu beitragen, die Sicherheit zu erhöhenund autonome Fahrzeuge auf die Straßen zu bringen."Auto-ISAC wurde im August 2015 von Automobilherstellern gegründetund fungiert als zentraler Knotenpunkt zur Förderung derCybersicherheit der gesamten Branche, einschließlich OEMs,Zulieferern und dem Nutzfahrzeugsektor. Es ist eine zentraleDrehscheibe, die die globale Zusammenarbeit fördert, um dieHäufigkeit von Cyberangriffen zu reduzieren und ein sicheres undwiderstandsfähiges vernetztes Fahrzeugökosystem zu schaffen.Informationen zu SafeRide TechnologiesSafeRide Technologies ist Anbieter von vSentry(TM), derbranchenführenden, mehrschichtigen Cybersecurity-Lösung für vernetzteund autonome Fahrzeuge, die modernste deterministische Sicherheit mitbahnbrechender KI-gestützter Profiling und AnomalyDetection-Technologie kombiniert, um zukunftsfähige Sicherheit zubieten und den Wert datengesteuerter Dienste zu erschließen. SafeRidebietet OEMs, Flottenbetreibern und Automobilzulieferern einefrühzeitige Erkennung und Prävention von Cyberangriffen und hilft,die betriebliche Effizienz zu verbessern, finanzielle Schäden undReputationsverluste zu vermeiden und Leben zu retten. WeitereInformationen finden Sie unter www.saferide.ioInformationen zu Auto-ISACDie Auto-ISAC erleichtert den Austausch von aktuellen undumsetzbaren Informationen über Cybersicherheitsbedrohungen für dieAutomobilindustrie. Es verbessert die Fähigkeit derAutomobilindustrie, sich auf Cyber-Bedrohungen vorzubereiten unddarauf zu reagieren, Schwachstellen und Vorfälle zu beheben, sowiedas Bewusstsein in der gesamten Community zu schärfen, umGeschäftsrisiken zu reduzieren. Weitere Informationen finden Sieunter www.automotiveisac.comPressekontakt:Yael HartGK für SafeRideyael@gkpr.com+972-54-335-9896Faye FrancyExecutive DirectorAuto-ISACfayefrancy@automotiveisac.com703-861-5417Original-Content von: Auto-ISAC; SafeRide Technologies, übermittelt durch news aktuell