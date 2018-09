SafeCharge: Das kann keiner glauben

Der SafeCharge-Schlusskurs wurde am 21.09.2018 an der Heimatbörse London mit 316 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für SafeCharge entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Technology") liegt SafeCharge mit einer Rendite von 26,36 Prozent mehr als 17 Prozent darüber. Die "Technology Services"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 16,9 Prozent. Auch hier liegt SafeCharge mit 9,46 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die SafeCharge-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für SafeCharge aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (396 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 25,32 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 316 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält SafeCharge eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Dividende: SafeCharge schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Technology Services auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,29 % und somit 2,89 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,39 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".