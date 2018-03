Säuglingsnahrung richtig auswählen und zubereiten

Bonn (ots) - Muttermilch ist das Beste für Babys. Doch wenn es mitdem Stillen nicht klappt, können die Kleinen auch mitSäuglingsnahrung gesund groß werden. Hier ein paar Tipps für dierichtige Auswahl und Zubereitung einer gesunden und sicherenBabynahrung aus dem Fläschchen:Herstellung den Profis überlassen:Mütter, die nicht stillen möchten oder können, sollten aufindustrielle Säuglingsnahrung zurückgreifen. Diese unterliegtstrengsten Sicherheitsauflagen in Sachen Qualität und Hygiene und dieZusammensetzung entspricht dem neuesten Stand der Forschung. Das giltauch für hypoallergene Nahrung, die für Babys mit erhöhtemAllergierisiko die einzig sichere Option neben der Muttermilchdarstellt.Genau nach Anweisung zubereiten:Bei der Zubereitung der Säuglingsnahrung kommt es auf eine genaueDosierung an. Dafür ist es wichtig, immer den Messlöffel aus derPackung zu verwenden und diesen stets abzustreifen. Gerät zu vielPulver ins Fläschchen, kann das Baby Bauchweh, Verstopfung oderBlähungen bekommen. Ist die Milchnahrung zu dünn, wird das Kind nichtsatt und kann sich nicht altersgemäß entwickeln.Geeignetes Wasser verwenden:Leitungswasser ist bei uns das am strengsten überwachteLebensmittel und für die Zubereitung von Säuglingsnahrung bestensgeeignet. Sicherheitshalber ist es sinnvoll, beim örtlichenWasserversorger nachzufragen, ob der Nitratgehalt unterhalb desGrenzwertes von 50 mg/l liegt, gerade in Gegenden mit intensiverLandwirtschaft. Vorsicht ist auch geboten, wenn im Haus noch alteBleirohre verwendet werden oder wenn das Wasser aus Hausbrunnenstammt, die nicht kontrolliert werden. Kommt das zur Verfügungstehende Leitungswasser nicht infrage, sollte Wasser aus Flaschenverwendet werden, das ausdrücklich für die Zubereitung vonBabynahrung geeignet ist; der Salzgehalt herkömmlichen Mineralwassersist für Babys meist zu hoch.Auf Hygiene achten:Das Bundesamt für Risikobewertung rät, in den ersten Lebensmonatenabgekochtes Wasser für die Zubereitung von Babynahrung zu verwenden.Um Verbrühungen zu vermeiden, sollte es vor dem Anrühren auf 40 °Cabgekühlt sein. Fläschchen und Sauger sollten gründlich bei 65 °C inder Spülmaschine oder mit heißem Wasser und Spülmittel gereinigt undan der Luft getrocknet werden. Wichtig ist es, das Fläschchen immerfrisch zuzubereiten und nicht getrunkene Reste niemals aufzuwärmen,sondern wegzuwerfen. Als praktische Lösung für nachts oder unterwegsgibt es mittlerweile auch trinkfertige Säuglingsnahrung imSchraubfläschchen.Weitere Informationen gibt es unterwww.dha-allergien-vorbeugen.de.Pressekontakt:Deutsche Haut- und Allergiehilfe e.V.c/o MedCom international medical & social communication GmbHDr. Heike BehrbohmRené-Schickele-Straße 1053123 Bonn0228 / 3082100228 / 3082133behrbohm@medcominternational.dewww.dha-allergien-vorbeugen.deOriginal-Content von: Deutsche Haut- und Allergiehilfe e.V., übermittelt durch news aktuell