Säuglingsmilch nicht selbst herstellen / Gefahr von Fehlernährung, Allergien und Infektionen

Bonn (ots) - Ob Marmelade, Smoothie oder Kuchen: Selbermachenliegt im Trend. Wenn es um Säuglingsnahrung fürs Fläschchen geht,sollten Eltern allerdings die Finger davon lassen. Denn Säuglinge,die nicht gestillt werden können, brauchen eine Nahrung, die diestrengen Anforderungen an Nährstoffzusammensetzung und Hygieneerfüllt. Das kann nur industriell hergestellte Säuglingsnahrungleisten.Stillen ist die natürlichste und ideale Ernährung für Säuglinge.Denn Muttermilch ist optimal zusammengesetzt und hygienischeinwandfrei. Manche Mütter, die nicht stillen können, suchen einemöglichst natürliche Alternative und erwägen, die Nahrung für ihrBaby selbst herzustellen. Davon raten alle Fachgesellschaftendringend ab. Nur industriell hergestellte Säuglingsnahrung ist derMuttermilch in ihren ernährungsphysiologischen Eigenschaften, aberauch in Sachen Bekömmlichkeit und Verdaulichkeit bestmöglichangepasst. Diesen Standard kann selbst hergestellte Milchnahrungnicht erfüllen, egal ob auf Basis von Soja, Kuhmilch oder anderenQuellen. Zudem birgt hausgemachte Milchnahrung die Gefahr einerInfektion. Säuglinge haben noch kein ausgereiftes Immunsystem undkönnen durch Keime krank werden, die älteren Kindern und Erwachsenennichts ausmachen.Kinder, die ein erblich bedingt erhöhtes Allergierisiko tragen,sollten überdies in den ersten vier Lebensmonaten nur allergenarmernährt werden. Muttermilch erfüllt diese Anforderung von Natur aus.Bei industrieller HA-Säuglingsnahrung werden in speziellen,wissenschaftlich ausgefeilten Verfahren die kritischen Bereiche desMilchproteins so aufgespalten, dass das Risiko, Allergien auszulösen,reduziert wird. Hypoallergene Nahrung selbst herzustellen ist nichtmöglich. Gegen selbst gemachten Babybrei spricht natürlich nichts.Denn mit der Beikost sollen Kinder ab dem fünften Lebensmonat an dasnormale Familienessen herangeführt werden. Dann genügt es, aufAusgewogenheit zu achten und die allgemeinen häuslichenHygienemaßnahmen einzuhalten.Weitere Infos bietet die Broschüre "Allergien vorbeugen - gesundeEntwicklung fördern", kostenlos erhältlich bei der Deutschen Haut-und Allergiehilfe e.V., Heilsbachstraße 32, 53123 Bonn,www.dha-allergien-vorbeugen.de.