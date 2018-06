Säuglingsmilch: Gerührt, nicht geschüttelt

Baierbrunn (ots) - Um Blähungen beim Baby zu vermeiden, solltenEltern Säuglingsmilch bei der Zubereitung rühren und nicht schütteln."Achten Sie darauf, dass kein Schaum auf der Oberfläche ist", rätSandra Werlich-Praetzel, Still- und Laktationstherapeutin ausHamburg, im Apothekenmagazin "Baby und Familie". "Diese Luft landetsonst im Babybauch und führt zu Blähungen und Bauchweh." So geht's:Einfach das Milchpulver in das Fläschchen geben und etwasabgekochtes, aber nicht mehr heißes Wasser hinzugeben. Anschließendsollten Eltern so lange mit einem Löffel rühren, bis sich das Pulveraufgelöst hat. Dann füllt man kaltes Wasser hinzu, bis die angegebeneTrinkmenge erreicht und die Temperatur gut ist. Die Milch fürs Babysollte immer frisch zubereitet und innerhalb von zwei Stundenverbraucht werden. "Auf keinen Fall den Milchrest ein zweites Malerwärmen!", warnt Werlich-Praetzel. "Dann können sich Bakterien wieEscherichia (E.coli) oder Salmonellen vermehren, die für kleineKinder gefährlich sind."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 6/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell