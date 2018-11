Säuglingsernährung: Die Darmflora macht den Unterschied

Bonn (ots) - Muttermilch ist die beste Nahrung für Säuglinge -daran zweifelt heute niemand mehr. Doch was sie so besonders macht,erschließt sich Wissenschaftlern erst nach und nach. Ganz aktuell istein besonderer Bestandteil der Muttermilch in den Fokus gerückt: Sogenannte Humane Milch-Oligosaccharide (HMO). Diese Mehrfachzuckerkommen natürlicherweise nur in der Muttermilch vor und haben eineVielzahl positiver Wirkungen auf die Gesundheit und Entwicklung vonBabys.Gestillte Kinder sind in vielerlei Hinsicht im Vorteil. Sie leidenseltener als nicht gestillte Kinder an Bauchweh, Durchfällen undAllergien. Denn Muttermilch fördert die Besiedlung des Darms mitnützlichen Bakterien, die sich auf die Verdauung, aber auch auf dasImmunsystem positiv auswirken. Jetzt haben Forscher erkannt, dassHuman Milk Oligosaccharide (HMO) dabei eine entscheidende Rollespielen. Studien haben gezeigt, dass sie unverdaut in den Dickdarmdes Babys gelangen und dort als Nahrung vor allem für Bifidobakteriendienen. Diese Bakterien sind als Darmbewohner sehr erwünscht, weilsie andere, weniger günstige oder gar schädliche Keime zurückdrängen.HMOs wirken aber auch direkt gegen unerwünschte Keime, indem siediese an sich binden und auf natürlichem Wege aus dem Darm befördern.Darüber hinaus stärken HMOs das Immunsystem. Das leuchtet ein:Immerhin sitzen 70 Prozent der Immunzellen im Darm.Seit kurzem lassen sich einige HMOs mithilfe biotechnologischerVerfahren strukturidentisch herstellen. Als Zusatz in derSäuglingsnahrung stehen sie damit auch Kindern zur Verfügung, dienicht gestillt werden können.Nähere Informationen über HMOs sowie eine gesunde undallergievorbeugende Ernährung von der Schwangerschaft bis zur Beikostenthält die Broschüre "Allergien vorbeugen, gesunde Entwicklungfördern". Sie kann postalisch oder im Internet kostenfrei angefordertoder heruntergeladen werden: Deutsche Haut- und Allergiehilfe e.V.,Heilsbachstraße 32, 53123 Bonn, www.dha-allergien-vorbeugen.de.Pressekontakt:Deutsche Haut- und Allergiehilfe e.V.c/o MedCom international medical & social communication GmbHDr. Heike BehrbohmRené-Schickele-Straße 1053123 Bonn0228 / 3082100228 / 3082133behrbohm@medcominternational.dewww.dha-allergien-vorbeugen.dewww.dha-allergien.deOriginal-Content von: Deutsche Haut- und Allergiehilfe e.V., übermittelt durch news aktuell