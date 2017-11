München (ots) -Victoria Swarovski hat einen megavollen Terminkalender: DieSängerin tritt in TV-Shows auf und verbringt viel Zeit im Tonstudio.In JOY (1/2018, EVT 01.12.) verrät die 24-Jährige das Geheimnis ihresTraumbodys und ihr Lieblingsrezept für eine Extraportion Power amMorgen.Um ihren Körper fit für die große Bühne zu machen, geht Victoriaregelmäßig ihrer Lieblingssportart nach: dem Kickboxen. "Das ist einmega Ganzkörperworkout", schwärmt sie. "Wenn ich zu Hause bin, treffeich mich so oft es geht mit meinem Trainer für eine Session." DaVictoria aber viel unterwegs ist, braucht sie eine guteWorkout-Alternative: "Auf Reisen trainiere ich gern draußen an derfrischen Luft. Aber am liebsten mache ich meine Sixpack-Übungen mitmeiner Schwester Paulina." Da jede Sport-Routine auf Dauer langweiligwird, probiert die 24-Jährige gern neue Dinge aus: "Es ist mirwichtig, mein Workout abwechslungsreich zu gestalten. Auch das Tanzenbei 'Let's Dance' hat mir total viel Spaß gemacht."Wenn es um ihre Ernährung geht, gönnt sich Victoria ab und zu eineFood-Sünde: "Eigentlich esse ich so wenig Carbs wie möglich. Am CheatDay erlaube ich mir aber eine Pizza mit scharfer Salami und doppeltKäse!" Ihr Ernährungs-Tipp für Extra-Energie am Morgen: Ingwer-Shots!"Bevor ich mir morgens eine leckere Bowl mache, gibt's immer einenfrischen Ingwer-Shot. Das regt den Stoffwechsel an und ist super fürdie Fettverbrennung", so die Sängerin. Und so geht's: Ein kleinesStück Ingwer zerkleinern und zusammen mit der halben Zitroneauspressen. Zimt unterrühren und den Shot in der Früh auf nüchternenMagen trinken. Cheers!Hinweis für die Redaktionen:Die neue JOY-Ausgabe (1/2018) ist ab dem 1.12.2017 im Handel.Diese Meldung ist unter Quellenangabe "JOY" zur Veröffentlichungfrei.Über JOYDer Name ist Programm, denn JOY setzt Trends und macht gute Laune.Das Magazin begeistert moderne und dynamische Frauen mit einemeinzigartigen Themenmix, der immer wieder auf außergewöhnliche underfrischend andere Weise in Szene gesetzt wird. In lebendiger Optikpräsentieren sich die raffiniertesten Beauty-Looks, die hippstenFashion-Trends sowie die spannendsten People Stories. Experimentier-und konsumfreudige JOY-Frauen lieben es, sich selbst immer wieder neuzu inszenieren und setzen deshalb auf die hohe Trendkompetenz vonJOY! Der große Erfolg von JOY wurde Grundlage für dieInternationalisierung des Trendmagazins, das mittlerweile in siebenLändern erfolgreich erscheint.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt acht Premiummarken: COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi,MYWAY, SHAPE, InTouch Style und "einfach.sein". Inhaltlichunterschiedlich positioniert, sprechen sie die unterschiedlichenPremium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breite an. Für jede Markegilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kenntPremiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderes Medienhaus:Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriften ist dieBauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehr Exemplare immonatlichen Premiumsegment (1,1 Mio. durchschnittlicher GesamtverkaufIVW 1-4 2016). Mit diesem Portfolio ist der Verlag die marktführendeGröße bei anspruchsvollen Premium-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUMist Teil der Bauer Media Group, einem der erfolgreichstenMedienhäuser weltweit. Mehr als 600 Zeitschriften, über 400 digitaleProdukte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen MillionenMenschen rund um den Globus. Mit ihrer globalen Positionierungunterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschenund Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGAnna HezelUnternehmenskommunikationT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupwww.bauermedia.comOriginal-Content von: Bauer Media Group, JOY, übermittelt durch news aktuell