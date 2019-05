Sängerin Rihanna bringt gemeinsam mit LVMH Luxus-Modelabel heraus

PARIS (dpa-AFX) - Popstar Rihanna bringt gemeinsam mit dem französischen Luxusgüterkonzern LVMH ein eigenes Modelabel heraus.



Die Marke werde Fenty heißen, teilte das Unternehmen am Freitag in Paris mit. Die neue Luxusmarke trage den Nachnamen der Sängerin aus Barbados, die gebürtig Robyn Rihanna Fenty heißt. Jeder kenne Rihanna als Sängerin, sagte LVMH-Chef Bernard Arnault in einer Erklärung - die 31-Jährige sei aber auch eine echte Unternehmerin, so Arnault. Fenty werde noch im Frühjahr dieses Jahres zum ersten Mal verkauft.

Was die Kollektion der Sängerin umfasst, wurde zunächst nicht bekanntgegeben. Die Marke folgt aber angeblich ganz der Vision Rihannas für Ready-to-wear-Mode, Schuhe und Accessoires, wie es in der Mitteilung hieß. Rihanna teilte mit, sie danke dem Luxuskonzern für die Chance: "Ich bin bereit, dass die Welt sieht, was wir gemeinsam aufgebaut haben."

Bei Fenty handelt es sich nicht um die erste Zusammenarbeit der Künstlerin mit dem französischen Konzern. Rihanna und LVMH, zu dem unter anderem das Modelabel Louis Vuitton und der Champagnerhersteller Moët & Chandon gehört, haben 2017 bereits gemeinsame die Kosmetiklinie "Fenty Beauty" herausgebracht./ari/DP/tav