Hamburg (ots) - Eine gescheiterte Ehe, mehrere Aufenthalte in derEntzugsklinik und schwere psychische Probleme: Mit 33 Jahren hatSängerin Lily Allen schon einiges durgemacht. Auf ihrem neuen Album"No Shame" (Veröffentlichung 08.06.) singt Lily Allen zum ersten Maloffen darüber, wie schlecht es ihr ging. Im Gespräch mit InTouch (EVT21.06.) spricht die Britin über die schwere Zeit in ihrem Leben."In den ersten Jahren meiner Karriere war ich jung, sorglos, hattekeine große Verantwortung außer für mich selbst - und war nichtdepressiv. Jetzt bin ich 33, habe zwei Kinder, war verheiratet undbin geschieden. Ich kann nicht mehr so tun, als wäre alles toll. DasLeben hat mir zugesetzt, und ich habe keine Angst, über meine Gefühlezu singen", so die Sängerin. Woran ihre Ehe zu Ex Sam Coopergescheitert ist, kann sie nicht einmal genau sagen. "Sam und ichhaben nie wirklich schlimm gestritten. Es war einfach so, dass ichnichts mehr fühlte, auch nicht ihm gegenüber. Mir ging es soschlecht, dass ich zu meinem Therapeuten sagte: 'Vielleicht ist es ander Zeit, dass ich es mit Heroin versuche.'" Getan hat es sie es aberam Ende nicht. "Ich weiß, dass Heroin wirklich die Endstation ist.Aber ich habe schon öfter mit dem Gedanken gespielt. Stattdessenhatte ich nach meinem Ehe-Aus ständig Sex mit anderen Kerlen, um dieLeere zu füllen. Ich bin total außer Kontrolle geraten. Ich warextrem verzweifelt, aß auch nicht mehr richtig und trank eine MengeAlkohol. Ich fing schon morgens an."Therapie und Musik halfen ihr letztendlich, aus dem Teufelskreisauszubrechen. "Ich trinke hin und wieder schon mal ein GläschenWein", sagt die Britin. "Aber ich gehe kaum noch aus, schon gar nichtauf Partys. Meist kommt meine Mutter vorbei, kocht uns was Schönes,und wir machen uns dazu eine Flasche Wein auf." Das Verhältnis zuihrem Ex-Mann ist heute sehr gut. "Wir stehen uns immer noch nahe.Das ist mir sehr wichtig, gerade auch wegen unserer Töchter."