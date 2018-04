Sängerin Dorthe Kollo legt Wert auf Etikette

Baierbrunn (ots) - Schlagersängerin Dorthe Kollo ("Wärst Du dochin Düsseldorf geblieben") hat eine Schwäche für Kavaliere der altenSchule. "Es ist wunderschön, wenn man einen Mann hat, der eine Frauschätzt, sie ein bisschen umgarnt, Blumen mitbringt, auch wenn manviele Jahre zusammen ist", sagte die 70-Jährige, die in dritter Ehemit dem Bremer Reeder Heiner Dettmer verheiratet ist, demApothekenmagazin "Senioren Ratgeber".Auch sonst legt die gebürtige Dänin und Ex-Frau von OpernsängerRené Kollo Wert auf gute Umgangsformen. "Man sollte schon dieEtikette kennen", betonte sie. "Etwa seine Kinder darauf aufmerksammachen, dass sie im Bus älteren Menschen ihren Platz anbieten."Im aktuellen "Senioren Ratgeber" erzählt Dorthe Kollo von ihrenersten Erfolgen in Deutschland in den 60er Jahren, von ihrem Kampfgegen den Brustkrebs in den 80er Jahren und verrät, mit welchenSportarten sie sich im Alter fit hält: Golf, Pilates - und Kickboxen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 4/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell