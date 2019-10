Sängerin Cindy Berger: WG-Zeit mit 71 zu Ende

Baierbrunn (ots) - Schlagersängerin Cindy Berger ("Immer wiedersonntags") hat nach zwei Jahren in einer Berliner Wohngemeinschaftwieder ein eigenes Zuhause. "Jetzt habe ich gerade wieder eine eigeneWohnung bezogen", sagte die 71-Jährige dem Apothekenmagazin "SeniorenRatgeber". Die WG-Zeit sei eigentlich nur als Übergangslösung gedachtgewesen - sie habe damals den Platz ihrer Tochter übernommen. "Der 30Jahre jüngere Mitbewohner musste auch erst einmal schlucken",schilderte Berger. "Es funktionierte aber so gut, dass daraus zweiJahre wurden."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 10/2019 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.senioren-ratgeber.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell