Sänger Wincent Weiss hat Mutter als Vorbild (FOTO)

Hamburg (ots) -Wincent Weiss findet starke Frauen gut. "Ich mag Frauen, diewissen, wo sie hinwollen. Zielloses Jobben verstehe ich nicht", sagtder Musiker im Interview mit der Frauenzeitschrift EMOTION (Ausgabe7/17 ab morgen im Handel, www.emotion.de). "Meine Mutter ist so einestarke Frau. Sie geht den Weg, auf den sie Bock hat." Noch mehrstarke Frauen wünscht sich der 24-Jährige - der beim EMOTION.award2017 als Live-Act performen wird - auch im Pop-Business: "Im Radiowerden immer noch mehr Männer als Frauen gespielt, das kann sich inmeinen Augen gern ändern."Auszeiten vom frühen Starrummel genießt der Sänger in den eigenenvier Wänden: "Ein Tag frei und ich bleibe im Bett, bestelle mir Sushiund lass mich von Netflix-Folgen berieseln. Danach fühle ich michrichtig schlecht, weil ich nichts geschafft habe", erzählt derWahl-Berliner. Richtig runter kommt er am besten in der Heimat - "mitintensiver Schwester- und Mamazeit", erzählt der gebürtige Eutiner."Familie bedeutet für mich Verlässlichkeit! Beständigkeit, über alleHöhen und Tiefen hinweg. Familie kann schnell vorbei sein, gerade diekostbare Zeit mit den Großeltern. Jeder Abschied kann der letztesein, die Angst reist gerade intensiv durch meinen Kopf", erzähltWeiss, dessen Großeltern seinen Erfolg auf Social Media verfolgen."Mein Opa kommentiert und teilt fleißig auf Facebook."Das Erfolgsrezept des Newcomers sind gefühlvolle Texte: "Wer beimKomponieren zu viel denkt, schreibt einen kalten Song ohne Herz. Ichhöre gern einen warmen Song mit weniger schlauen Texten, der meinHerz berührt", so Wincent Weiss.Ansonsten ist er mit seiner Vorliebe für Hotelbetten bestens fürseine Tour ab November vorbereitet. "Hotelbetten sind irre bequem.Ich liebe sie! Mein neues Boxspringbett zu Hause ist mir viel zuweich, ich penne nur noch auf dem Sofa", sagt der Sänger. Was er gernvon seiner männlichen deutschsprachigen Konkurrenz hätte?"DenBartwuchs von Bourani".Pressekontakt:Simone LönkerEMOTION Verlag GmbHTel.: 040 / 600 288 772E-Mail: simone.loenker@emotion.deOriginal-Content von: EMOTION Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell